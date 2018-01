Chinaski představili novou sestavu: k Malátnému a Táborskému se připojí Pavlík, Okres, Steinsdörfer

Chinaski po posledním koncertu, který se odehrál v polovině prosince, opustili baskytarista Ondřej Škoch, bubeník Ota Petřina, saxofonista Štěpán Škoch a trumpetista Petr Kužvart. Podle vyjádření kapely vyprchala mezi hudebníky „správná chemie“.

'Naposledy.' Skupina Chinaski v současné sestavě končí, většina členů dala kapele sbohem Číst článek

Skladatelskou dvojici Malátný – Táborský nově doplní „výteční muzikanti, které společně pojí přátelství a hudební sympatie“, uvedla kapela Chinasky v tiskové zprávě.

Na bicí bude nově hrát Lukáš Pavlík. Ten dříve vystupoval s Čechomorem, Kamilem Střihavkou nebo Ewou Farnou. Dlouholetým kapelníkem doprovodné skupiny právě Farné byl Jan Steinsdörfer, který bude s Chinaski hrát na klávesy.

Posledním členem nové sestavy pak bude rodák z Košic a baskytarista Tomi Okres. Ten hrál s Lukášem Adamcem, Richardem Müllerem nebo Katarínou Knechtovou.

Chinaski už v nové sestavě vyrazí na jarní klubové turné s názvem Není nám do pláče. „Na koncerty se moc těšíme. Noví spoluhráči jsou hudebníci, se kterými jsme si v průběhu posledních let padli do oka a do ucha. A protože to bereme jako začátek naší další etapy, začneme turné na jaře v klubech, stejně jako to bylo v době našich začátků,“ řekl serveru Novinky.cz Malátný.

V létě pak kapela vyrazí také na řadu festivalů včetně Votvíráku, Okoře, Holešovské regaty a další.