Chinaski slaví 30 let. Chystají novou desku, koncerty v 02 aréně i spolupráci s rozhlasovými symfoniky

Bylo to přesně před 30 lety, kdy si skupina hudebníků v čele s Michalem Novotným, později známém jako Malátný, vybrala jméno Chinaski. Od té doby se stala jednou z nejposlouchanějších českých kapel, vydala 12 alb a odehrála kolem 2000 koncertů. Velké plány má i pro letošní jubilejní rok.

Deset starých skladeb v novém provedení a tři úplné novinky. Takové bude v pořadí už třinácté album kapely Chinaski.

„Nechtěli jsme vybírat největší hity, protože je lidi znají v podobě, v jaké jsou, a většinou nejsou moc otevření změně. Proto jsme spíše sahali mezi písničky, které nejsou tolik známé. Myslím, že mladí posluchači budou mít pocit, že jsme nahráli úplně nové album,“ říká klávesák a autor nových aranží Jan Steinsdörfer.

Ze známějších skladeb kapely se v nových verzích na albu objeví třeba Punčocháče nebo Drobná paralela. „Zrovna Punčocháče jsme nahráli v té podobě, jak je hrajeme teď na koncertech. Lidé poslouchají na Spotify tu starou verzi, která je opravdu prehistorická a takto to v současnosti vůbec nezní,“ popisuje Steinsdörfer.

„Často se nám po koncertech stává, že za námi chodí lidé a říkají, že vždycky, když slyší Chinaski v rádiu, tak to přepínají, protože tam hrají ty sladké balady a podobně, ale že naživo zníme mnohem rockověji a až se stydí za to, že se jim to líbí.“

Před vydáním samotného alba se můžou fanoušci těšit na sérii videoklipů k nově zaranžovaným skladbám. Kapela je bude vydávat postupně.

„Máme spoustu kamarádů, které jsme oslovili, že by nám ten klip mohli natočit. Je to třeba Honza Hřebejk. První klip točí Jakub Kohák a ten bychom měli pustit ven do konce května. Budou to Punčocháče. Můžu k tomu jen říct to, že Eva Holubová, Jaroslava Obermaierová a Lilian Malkina půjdou vykrást banku,“ říká frontman skupiny Michal Malátný.

Podle něj se kapele nyní daří. Může za to podle něj i velká personální výměna členů v roce 2017: „Jsem šťastný, protože mám pocit, že máme tu správnou sestavu. A těším se na každý koncert. Přece jenom se kapela občas dostane do stereotypu, proto jsem tu velkou změnu v kapele udělal, protože jsem si říkal, sakra, my jedeme hrát a já se na to vůbec netěším.“

Letošní oslavy 30. narozenin kapely vyvrcholí dvěma prosincovými koncerty v pražské 02 aréně. V příštím roce pak kapela naváže velkým turné. „Nemůžeme ještě naznačovat, ale dostaneme se do celé republiky. Do konce bude v květnu i jeden koncert se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu tady v Praze,“ upřesnil manažer kapely Martin Pokorný.

Spolupráce skupiny Chinaski a rozhlasových symfoniků bude podle něj výjimečná. Pro kapelu to bude první sólový koncert, který celý odehraje za doprovodu orchestru, a to navíc pod širým nebem v Riegrových sadech.

Pro věrné fanoušky připravují Chinaski také dokument ze zákulisí koncertů a nahrávání alba nebo podcastovou sérii rozhovorů, kde se všichni členové kapely objeví v roli moderátorů.

Fanoušci budou moct vše vidět v předpremiéře na placené platformě Herohero. Na YouTube nebo do podcastových aplikací přidá kapela nový obsah s několika týdenním zpožděním.