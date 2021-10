Chybí barmani, zdražily služby a návštěvníků je zatím méně, říkají provozovatelé hudebních klubů

Přestože kulturní akce už můžou několik měsíců fungovat, pro hudební kluby začala sezona naplno až teď. Jejich provozovatelé vzkazují fanouškům: „Zdražovat zatím neplánujeme.“ A čekají, až se hosté vrátí. Praha - Brno - Frýdek-Místek 12:03 10. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Září je první měsíc, který se podobá náplní tomu, co bylo před pandemií. Samozřejmě je ale cítit úbytek návštěvníků,“ říká ředitel Rock Café Lukáš Růžka. | Zdroj: Cross club

Jednou z prvních zahraničních kapel, která v září do pražského klubu Rock Café dorazila, byla skupina Mighty Oaks. Podle ředitele hudební scény Lukáše Růžka ale není o jejich program až tak velký zájem.

„Září bylo prvním měsícem, který se podobá náplní tomu, co bylo před pandemií. Samozřejmě je ale cítit úbytek návštěvníků,“ popisuje vedoucí Rock Café a dodává, že si návštěvníci za lístky zatím více nepřiplatí. Program totiž připravují hlavně pro mladé publikum. Nemají ale dostatek barmanů nebo kulturních pracovníků.

„Myslím, že tu panuje určitá obava z toho, co bude na podzim. A ta nejistota vede k tomu, že se lidé, například na pozice obsluhy, technických pracovníků nebo brigádníků, prostě nevrací.“

Inflace ve službách

Pražský noční klub FUCHS 2 na ostrově Štvanice otevřel před necelým měsícem. Na patnácté narozeniny stanice Český rozhlas Radio Wave tam přišly stovky návštěvníků. Některé další akce už tak vydařené nebyly.

„Záleží také na tom, o jakou produkci jde,“ říká ředitel klubu Filip Peroutka, který s kolegy připravuje jak koncerty tak DJské akce. „U té elektronické hudby je hodně znát, jestli se smí po Evropě cestovat a to jak rychle dokážou návštěvníci zareagovat, že jsou hudební prostory znovu otevřené.“

Zvýšení vstupného už podle ředitele FUCHS 2 pomalu proběhlo, protože se zvyšují například ceny služeb nebo materiálů.

„Je to dáno obecně inflací. Z kulturního odvětví hodně lidí odešlo a je těžké je nalákat zpátky. Myslím si, že tu inflaci pak reflektují i platy, které jdou nahoru,“ vysvětluje Filip Peroutka. Kvůli nejisté sezóně také někteří pracovníci v kultuře teď dokončují několik projektů najednou, a proto jich je aktuálně nedostatek.

Podle dramaturgyně brněnského klubu Fléda mají problém také s předprodejem koncertů, kdy návštěvníci čekají s nákupem lístků až na poslední chvíli.

„A naopak, právě i nepříliš hudebně kvalitní studentské akce mají až dvojnásobnou návštěvnost. Je tak vidět, že studenti se chtějí hlavně bavit, než aby je zajímala kultura. Je to takové: ‚rychle než to zase zavřou‘.“

Na tyto akce prostory klubu pronajímají jiným produkcím. Vstupné ale zvyšovat neplánují.

„Přemýšlíme teď o zvýšení nájmu na tyto akce. Zdražily hlavně služby. Dražší jsou například security pracovníci, lidé, co pomáhají stavět stage, nebo barmani.“

Vstupné se zvýší

Do hudebního klubu Stoun ve Frýdku Místku dorazí o víkendu kapela Monkey Business. Ředitel scény Kamil Rudolf s vyšší cenou vstupenek zatím nepočítá. Do budoucna by to ale bylo podle něj potřeba.

„Mluvil jsem s lidmi napříč republikou a všude to vypadá podobně. Jedním negativním důsledkem je i to, že při letním uvolnění mnoho kapel vyrazilo ven a bylo hodně koncertů. Lidé viděli skupiny, které by třeba normálně neviděli. A to té klubové sezóně taky přát úplně nebude,“ dodává Kamil Rudolf. Podle něj se ale ukáže, jak návštěvnost celkově klesla, až kolem Vánoc.