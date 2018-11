Agrofert už nebude sponzorovat festival Colours of Ostrava. Koncern musí šetřit

Koncern Agrofert už nebude dál sponzorovat hudební festival Colours of Ostrava. Spolupráci ukončil po šesti letech. Důvodem jsou hospodářské výsledky holdingu, které si žádají úsporná opatření. Informoval o tom ve středu server Aktuálně.cz. Agrofert patří od loňského února do svěřenského fondu, kam ho převedl tehdejší majitel, premiér a šéf ANO Andreje Babiše. Ostrava 23:07 7. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Natalie Oweyssi | Zdroj: Český rozhlas

„Společnost Agrofert nebude partnerem našeho festivalu v roce 2019," potvrdil serveru Aktuálně.cz mluvčí festivalu Colours of Ostrava Jiří Sedlák.

„Naše dlouholeté partnerství s festivalem Colours of Ostrava jsme museli ukončit. Důvodem jsou hospodářské výsledky koncernu Agrofert. Situace si žádá úsporná opatření, která se dotýkají též oblasti marketingových aktivit, jako je podpora různých festivalů," vysvětlil důvody mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Klusova kritika

Multižánrový festival čelil v minulosti kritice, že ho kromě Agrofertu sponzorují i firmy jako ArcelorMittal nebo ČEZ.

Zakladatelka a ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová ale před časem stížnosti ve vysílání Českého rozhlasu Plus odmítla.

„Tyhle výtky mi vadí, ale beru to tak, že je to trošku nepochopení a neznalost kritiků. Kdybychom lidem zvedli cenu vstupenky na částku, která by znamenala, že tyhle partnery nemáme, tak by se snesla daleko větší vlna kritiky,” prohlásila Holušová.

Písničkář Tomáš Klus také loni v červenci oznámil, že končí s Andrejem Babišem.

Nechtěl vystupovat na festivalech a koncertech, které sponzoruje koncern Agrofert, a ani vystupovat v médiích, která jsou v Babišových svěřenských fondech. Mezi ty patří například Mf Dnes, Lidové noviny, televize Óčko nebo rádio Impuls.

„Často se setkávám s nelibými názory na to, co a jak Andrej Babiš dělá. V souladu se svým svědomím, když s někým nesouhlasím, potřebuju nečerpat benefity z toho, co dělá a jakým způsobem to dělá,“ prohlásil tehdy v rozhovoru pro Radiožurnál Klus.

„Nejasná doba, ve které žijeme, potřebuje jasná stanoviska,“ dodal.

Ke zpěvákovi se přidali i další umělci, například herec a hudebník Jiří Macháček, zpěvák Matěj Ruppert nebo herečka Iva Pazderková.

Agrofert: S Klusem to nesouvisí

Agrofert ale v úterý odmítl, že by konce spolupráce s Colours of Ostrava jakkoli souvisel s dřívější kritikou z řad umělců.

„Abychom se vyhnuli možným spekulacím, tak chceme uvést, že situace není způsobena letošními výzvami a bojkoty některých umělců v čele s Tomášem Klusem," prohlásil Hanzelka.

„Jsme rádi, že jsme mohli být partnerem tak významné akce, jakou je festival Colours of Ostrava. Až se naše hospodářské výsledky opět zlepší, tak nevylučujeme možnost znovunavázání spolupráce," uzavřel pro Aktuálně.cz mluvčí koncernu Agrofert.