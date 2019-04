Colours of Ostrava letos navštíví kapela The Cure. Konec sponzoringu od Agrofertu festival neohrozil

The Cure a Florence and The Machine. To jsou hlavní hvězdy letošního ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava. Tam vystoupí také řada českých interpretů, například Dan Bárta nebo Ben Cristovao. Někteří jejich hudební kolegové ale v předchozí letech odmítli na akci vystupovat kvůli sponzoringu Agrofertu. Ostrava 15:51 20. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Colours of Ostrava. Ilustrační foto. | Foto: Natalie Oweyssi | Zdroj: Český rozhlas

Prostory vítkovických sléváren rozezní čeští a zahraniční hudebníci už po osmnácté. Festival Colours of Ostrava představil tento týden jako hlavní hvězdy letošního ročníku kapelu Florence and The Machine a britskou skupinu The Cure. Někteří čeští hudebníci ale v minulých letech odmítli na akci vystoupit kvůli sponzoringu firmy Agrofert.

„Nejasná doba, ve které žijeme, potřebuje jasná stanoviska,“ uvedl loni pro Radiožurnál zpěvák Tomáš Klus v reakci na sponzoring koncertů populární hudby českou firmou.

K jeho postoji se pak připojili další umělci – například herečka Iva Pazderková nebo Matěj Ruppert z kapely Monkey Business. Agrofert ale podle ředitelky hudebního festivalu Colours of Ostrava Zlaty Holušové od sponzorování letošního ročníku sám odstoupil. „Sponzoři se vždycky mění a došlo ke změně i na tomto místě,“ vysvětlila.

Demonstrace kvůli ovzduší

Jak ale doplňuje hudební dramaturg festivalu Jiří Moravčík, festival v ohrožení určitě není. „Odchod vůbec financování festivalu nepoškodil, nic se vlastně nestalo. Pokud jde o averzi některých muzikantů, tak to jsme zaregistrovali jenom párkrát,“ říká Moravčík.

Negativní reakci interpretů prý zaznamenal třikrát. „Z toho jednou jsme se dohodli s konkrétním hudebníkem, že nebude vystupovat na jeho scéně, ale na jiné a on to přijal. Ve dvou případech šlo o to, že nechtějí vystupovat na scéně, ale nějakou reakci, která by se týkala celých Colours, jsem nikdy nezaznamenal.“

V roce 2017 během festivalu prošel průvod demonstrantů, kteří pořadatelům vyčítali finanční podporu od velké ocelářské firmy. Ta je podle protestujících jedním z největších znečišťovatelů ovzduší na Ostravsku.

„Já v té Ostravě žiju a vím, jaké bylo ovzduší dřív a jaké je dnes,“ dodává Holušová. Lístky jsou i díky tomuto sponzoringu mnohem levnější. „Je to jeden z největších zaměstnavatelů a nevidím důvod, proč by ti největší zaměstnavatelé na severní Moravě nemohli také podporovat kulturu. Pro mě je to naprosto přirozené a i díky těmto firmám nestojí vstup mnohem víc,“ říká.

Organizátoři letošního ročníku tento týden oznámili, kdo na festivalu vystoupí a odtajnili i hosty diskusního fóra Meltingpot. Tam vystoupí například válečná reportérka CNN Ingrid Formanek.