Začíná festival Colours of Ostrava. Největšími hvězdami jsou Lenny Kravitz a Sam Smith

Lenny Kravitz přiveze nové album Blue Electric Light ale i osvědčené hity. Právě on nebo Sam Smith patří k umělcům, kteří měli nejnáročnější technické požadavky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pozvánku na Colours of Ostrava připravil redaktor František Kuča

„Jo to velká produkce, vezou si s sebou spoustu věcí. Takže ta show určitě bude stát za to. Oni si vozí hodně věcí na zpracování zvuku, než to jde do těch našich reproduktorů. Ale celý ten proces je na jejich straně, aby zvuk byl takový, jaký oni chtějí,“ říká technický ředitel festivalu Josef Ženíšek pro Český rozhlas.

Kousek vedle nás se tyčí hlavní scéna, na které už visí hrozny reprobeden. A technici dokončují další stavby – věže s monitory, tribuny pro vozíčkáře.

Přípravy areálu letos lehce zbrzdily rozmary počasí. „Počasí je vždycky proměnná, se kterou nejde úplně dopředu počítat, ale snažíme se na to připravit, jak to jde. Kombinace extrémních veder a silných bouřek samozřejmě ideální není, ale umím si představit, že by to mohlo být i horší,“ dodává Ženíšek.

Americká kapela Queens of the Stone Age na Colours of Ostrava nevystoupí, nahradí ji Tom Morello Číst článek

Na festivalu se bude opět platit pouze bezhotovostně. Novinkou pro letošní ročník bude třídění gastroodpadu, nebo seznamka pro nezadané návštěvníky.

Po letech se také vrací oblíbená New York Stage. „Letos je to její velký návrat do úžasného stanu, který stojí kousek od Gongu. Na New York Stage se vystřídá muzika, diskuze, ale také stand up comedy a spousta zajímavého programu, který je částečně newyorský a částečně taky český,“ říká mluvčí festivalu Jindřich Vaněk.

Z českých interpretů letos vystoupí například kapely Tata Bojs, zpěvačka Lenny nebo Aneta Langerová. Přes 250 řečníků bude diskutovat v rámci fóra Meltingpot. Mezi nimi skotský spisovatel Irvine Welsh nebo fyzička Dana Drábová.