Twenty One Pilots, The Killers a více než 350 bodů programu. Začíná festival Colours of Ostrava

V Ostravě začne ve středu Colours of Ostrava. Na hudební festival tradičně zamíří desítky tisíc lidí. Organizátoři postavili 19 scén a na tři stovky stánků. Kromě hudby festival přinese taky divadlo nebo oblíbené diskuzní fórum Meltingpot. Ostrava 6:13 13. července 2022

Plocha před hlavním pódiem vypadá jako velké mraveniště. Sem a tam přejíždějí nakladače, které převážejí části konstrukcí. „Největší problém je letos čas, protože máme rekordně krátkou dobou na stavbu,“ vysvětluje Dan Krečmer.

On a jeho tým měli na přípravu celého areálu rekordně krátkých šest a půl dní. Museli například postavit přes dvanáct kilometrů plotů. Jen stavba hlavního pódia přitom trvá 4 dny.

„Do toho jsme měli státní svátky, takže nám během čtvrtku a pátku nebyli dodavatelé schopni navozit to, co jsme potřebovali,“ pokračuje dále Krečmer. Oproti minulým ročníkům se uvolnil prostor pro zbourané části vysokých pecí poblíž multifunkční auly Gong.

„Zvětšili jsme design zónu, která je oblíbená a přesunuli jsme tam Full Moon stage a je tam takové nové příjemné prostředí,“ popisuje.

Festivalová aplikace

Podle mluvčího Jiřího Sedláka by jinak na pravidelné návštěvníky neměla čekat žádná záludná překvapení. „Areál bude a je hodně podobný tomu, co bylo v roce 2019 – takže hlavní vstup od zastávky hlubina…“ ujišťuje a dodává, že pro lepší orientaci mohou lidé využít aplikaci pro mobilní telefon.

„Je možné dostávat upozornění na koncerty a je tam mapa,“ dodává. Kvůli prevenci nejen proti covidu bude v areálu i více míst pro osobní hygienu a zásobníky s desinfekcí.

„Samozřejmě ale vyzýváme návštěvníky a fanoušky k zodpovědnosti vůči sobě samým, k vlastnímu zdravotnímu stavu a tím pádem i k ostatním. Aby prostě nechodili (na festival, pozn. red.) nemocní,“ uzavírá Jiří Sedlák.

Festivalový areál se návštěvníkům otevře ve středu ve 12 hodin. Fanoušci se mohou těšit na kapely jako The Killers, které proslavily například písně Mr. Brightside a Somebody Told Me, nebo Twenty One Pilots, kteří si získali mnohé diváky hity jako Stressed Out, Ride nebo Heathens.

Příznivci rocku nebo indie rocku mohou v rámci Colours of Ostrava zavítat například na koncert zpěvačky LP nebo vidět skotskou kapelu Franz Ferdinand. Za zmínku stojí i Meduza, italská produkční elektronická hudební skupina, DJ Martin Garrix nebo Larkin Poe, americká rocková kapela sester Lovellových.

Colors of Ostrava budou probíhat od 13. do 17. července. Během těchto dní si mohou návštěvníci vybrat zábavu z více než 350 programových bodů, mezi nimiž jsou kromě koncertů i divadelní představení, filmy, diskuze i workshopy.