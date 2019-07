‚Přiletí tryskáčem, zahrají a zase odletí.‘ Colours of Ostrava se chystají na koncert The Cure

Několikaletá snaha organizátorů dostat na ostravský hudební festival britskou skupinu The Cure byla odměněna odpovědí „Yes“ v létě 2018. „Tu šťastnou novinu jsme se dozvěděli během loňského festivalu,“ řekl v ArtCafé Michael Šimon z týmu Colours. Ostrava 14:32 19. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Colours of Ostrava zahraje britská kapela The Cure (ilustrační foto) | Foto: Andy Vella | Zdroj: The Cure

Až se v sobotu 20. července v půl desáté večer rození areálem Dolních Vítkovic typicky naléhavý hlas zpěváka Roberta Smithe z britské kapely The Cure, začnou se zároveň odpočítávat i poslední desítky minut pobytu této kapely na území České republiky. Plán je totiž zcela nekompromisní.

„Krátce před koncertem přiletí soukromým letadlem, dovezeme je na koncert a až ho odehrají, tryskáčem letí zase dál,“ popsal Michael Šimon v ArtCafé Českého rozhlasu Vltava pobyt kapely, jejíž podpůrný tým čítá devatenáct členů. Na stavbě pódia budou právě tito lidé pracovat už od čtvrté hodiny ranní.

Jestli si během vystoupení všimnete na hlavním pódiu ledniček, pak vězte, že do nich si kapela objednala džus a také pivo. „V tom, co si na koncertě přejí, jsou The Cure umírnění. Chtějí jen kvalitní vonné svíčky a kvalitní manukový med. Je z Nového Zélandu a požaduje ho více umělců,“ dodává Michael Šimon, který měl domlouvání koncertu na starosti.

Pánové s klukovskou radostí

Na festivalový koncert v Ostravě lákal i koncertní snímek The Cure – Anniversary 1978–2018 Live in Hyde Park London, na kterém hudebníky ve výborné formě zachytil dvorní režisér kapely Tim Pope. Dvouhodinový koncert nabízí hity i méně známé písně a podle slov dalšího hosta ArtCafé, publicistky Jany Kománkové, roztančil i diváky v pražském Biu Oko. „Mně se až protivilo mezi písničkami netleskat,“ dodala.

Dlouhodobý úspěch skupiny je podle ní daný součtem jednoduchých, ale těžko popsatelných veličin: „The Cure mají zkrátka talent. Dělají hudbu s osobitým zvukem a chytrými texty. Mají nadhled, jsou sebeironičtí a pořád jim to dobře hraje a dobře zpívá. A taky si uchovali klukovskou radost, která jim zůstane i v důchodovém věku,“ míní.

Cení si i upřímnosti, s níž se skupina fanouškům snaží předat své pocity. „Myslím si, že pro hloubavé typy je povzbuzující slyšet hudbu, která je temná. Depresivní mi ale The Cure nepřipadají.“

Roger Waters je tutovka

Hostem ArtCafé byl i Radek Pavlovič z distribuční sítě Aerofilms, která snímek The Cure – Anniversary 1978–2018 Live in Hyde Park London uvedla v tuzemských kinech během pěti dnů. Tento typ projekcí se nazývá Event Cinema a v Evropě se jedná o trend. „Jde o to, nabídnout divákovi i jiný obsah než jen filmy, které běží v kinech měsíc. Důležitý je v tomto případě punc unikátnosti a s tím spojený ekonomický zájem distributora,“ vysvětluje, proč tyto snímky artová kina uvádějí jen několik dní.

Termín projekce si Aerofilms vybrat nemůže, ten je věcí londýnské distribuční společnosti. S českou návštěvností jsou ale prý v centrále spokojení. Prozatím nejúspěšnější byl na českém území koncert Roger Waters – The Wall, zachycující světové turné z let 2010 až 2013. „Waters, ale i Nick Cave nebo David Gilmour jsou díky české fanouškovské základně tutovky,“ vypočítává Pavlovič a dodává, že tímto směrem se bude ubírat i program alternativního programu chystaného na letošní podzim.

Poslechněte si celé ArtCafé o kapele The Cure. Hudbu vybíral Pavel Klusák.