Propojení festivalu s velkými firmami? Proto máte levnější vstupenky, hájí se ředitelka Colours of Ostrava

Unikátní areál bývalých vysokých pecí bude až do soboty plný nejen koncertů, ale i diskuzí, divadel, filmů, workshopů i výtvarných aktivit. „Jsou to nervy,” říká hlavní dramaturgyně, zakladatelka a ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová v Interview Plus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus

„Měli jsme letos hodně smůly. Na druhou stranu i příslovečné štěstí, které ke smůle taky patří. Nakonec jsme získali Pharella Williamse s kapelou N.E.R.D., kteří budou zavírat hlavní stage. Na to vystoupení se velice těšíme,” říká. „Skládání programu a potvrzování hostů jsou nervy,” dodává.

Agenti velkých interpretů ostravský festival podle Holušové znají. „Dnes už i nejslavnější agenti světa k nám na festival jezdí, přicházejí se podívat, jak to tady vypadá. A jsou nadšení. Pak přichází spousta dalších věcí – jiný festival ten váš přeplatí, nevychází jim to do routingu nebo se na poslední chvíli rozhodnou, že ten víkend vynechávají,” vyjmenovává podrobnosti bookingu.

Colours of Ostrava už dva roky nezveřejňuje počet návštěvníků. „Je to kritérium pouze pro novináře, kteří si chtějí dělat statistiky. Pro nikoho jiného. Navíc na mnoha jiných festivalech vidím, že to číslo bývá značně nedůvěryhodné. Je kolem toho obrovský zmatek a my, i když jsme to oznamovali naprosto přesně, jsme se setkávali s nedůvěrou. A tak jsme se rozhodli, že tato čísla nejsou pro nás kritériem kvality festivalu,” vysvětluje zakladatelka.

Velký byznys a kultura

Na festival se snesly i výtky, a to v souvislosti s financováním. Colours totiž sponzorují firmy jako Agrofert, ArcelorMittal nebo společnost ČEZ. „Tyhle výtky mi vadí, ale beru to tak, že je to trošku nepochopení a neznalost kritiků. Kdybychom lidem zvedli cenu vstupenky na částku, která by znamenala, že tyhle partnery nemáme, tak by se snesla daleko větší vlna kritiky,” myslí si Holušová.

COLOURS OF OSTRAVA 2018 K hlavním hvězdám letošního ročníku Colours of Ostrava, který probíhá do 21. července v unikátním industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic, patří N.E.R.D., Kygo, Jessie J, London Grammar, Grace Jones, Joss Stone, George Ezra, Paul Kalkbrenner nebo Cigarettes After Sex. Celkově vystoupí 80 zahraničních či 61 českých a slovenských kapel i hudebníků mnoha žánrů – od elektroniky přes world music, rock, pop, soul až po jazz. Více než 180 řečníků z 25 zemí celého světa pak nabídne třetí ročník mezinárodního diskusního fóra Meltingpot.

„Lidé si neuvědomují, že jim partneři vracejí část vstupenky a že tím ji vlastně dotují. Taky si myslím, že je to neúcta k lidem, kteří v těchto firmách pracují, kteří, kdyby tu ty firmy nebyly, nemají práci. Je dobře, když se velký byznys prolíná s kulturou a když ji podporuje. Když budeme tvrdit, že nám velké podniky nevoní, tak se chováme jako blázni,” tvrdí.

Aktivista Jakub Černý napsal loni v Deníku Referendum, že „propojení atraktivního festivalu se jmény korporací znamená mimo jiné legitimizování jejich chování na periferii a zajištění veřejně přijatelnějšího jména za velmi levnou cenu”. Holušová tohle odmítá. „Nemá pravdu, vůbec tomu nerozumí. Nemíním se takovými žvásty vůbec zabývat,” dodává ředitelka Colours of Ostrava.