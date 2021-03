Festival Colours of Ostrava nebude ani letos. ‚Je to jeden z nejtěžších okamžiků,‘ říkají pořadatelé

Ani letošní ročník Colours of Ostrava, jednoho z největších hudebních festivalů v Česku, se neuskuteční. Ředitelka festivalu Zlata Holušová ve středu na facebooku oznámila, že nyní je nejzazší termín, kdy se pořadatelé museli rozhodnout, jestli festival uspořádají. A protože nemají výhled na letní měsíce a pandemická situace se nelepší, rozhodli se letošní ročník odsunout na 13. až 16. července 2022. Ostrava 12:02 31. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ani letošní ročník Colours of Ostrava, jednoho z největších hudebních festivalů v Česku, se neuskuteční. Ilustrační foto | Foto: Natalie Oweyssi | Zdroj: Český rozhlas

„Opravdu jsme věřili. Společně s dalšími pořadateli u nás či v Evropě jsme pracovali na opatřeních, která by pořádání velkých kulturních akcí v létě umožnila,“ popsala Zlata Holušová.

„Protože se ale tak rozsáhlý festival jako ten náš nedá v nejvyšší kvalitě připravit za pár měsíců, dostali jsme se v tuto chvíli do nejzazšího momentu a musíme se rozhodnout. Bohužel současná situace s pandemií koronaviru a neexistující výhled na letní měsíce ohledně budoucích opatření nám nedává jinou možnost než festival opět přesunout,“ vysvětlila.

Rozhodnutí označila za jeden z nejtěžších okamžiků v historii Colours. „Celý rok jsme festival plánovali a připravovali. Zkrátka doufali. Situace s pandemií koronaviru se ale nelepší, a tak nám nezbývá nic jiného než psát tyhle smutné řádky znovu. Velmi nás to mrzí,“ doplnila.

Fanoušky požádala, aby loňské i letošní vstupenky na festival nevraceli. Budou platné i příští rok. Pokud by ale někdo potřeboval peníze vrátit, může se obrátit na pořadatele. Ti podle ředitelky nyní pracují na tom, aby za rok do Ostravy přijelo co nejvíc zahraničních umělců.

Pořadatelé museli zrušit festival už minulý rok. Nahradit jej měl NeFestival, který v Ostravě pořádala také Holušová a byl určen pro tisíc lidí. Ten se ale nakonec neuskutečnil, protože hygienici pár hodin před otevřením areálu omezili pořádání hromadných akcí na sto lidí. „Je to devastující,“ řekla tehdy.