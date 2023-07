‚Tady jsou tak krásní lidé.‘ Festival Colours of Ostrava vyvrcholil vystoupením rappera Macklemora

Koncertem amerického rappera, hudebníka a skladatele vystupujícího pod jménem Macklemore vyvrcholil v sobotu v Ostravě čtyřdenní festival Colours of Ostrava. V industriálním areálu Dolních Vítkovic jej doprovodila početná kapela a skupina tanečníků. Vystoupení sledovaly podle odhadů desítky tisíc lidí. Pořadatelé konkrétní čísla neuvádějí. Ostrava 8:49 23. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Macklemore na hudebním festivalu Colours of Ostrava | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK, Profimedia

„Tady jsou tak krásní lidé,“ řekl Macklemore po úvodní skladbě. „Přiletěli jsme ze Seattlu, abychom tady s vámi měli velkou párty. Mám tu nejkrásnější práci na světě,“ dodal.

Nigerijská hvězda Burna Boy na Colours of Ostrava nakonec nevystoupil. Nepřiletěl kvůli poruše letadla Číst článek

V Ostravě vystoupil poprvé. V České republice se představil v roce 2018 na závěrečném dnu festivalu Aerodrome v Panenském Týnci. V roce 2020 měl být jednou z hvězd festivalu Metronome v Praze, který se ale kvůli koronavirové epidemii nekonal.

Skladby Macklemora se dostaly na vrcholky hitparád po celém světě. V dvojici s producentem Ryanem Lewisem získal v roce 2014 za debutové album The Heist a singl Thrift Shop čtyři ocenění Grammy.

Do Ostravy hudebník přivezl výpravnou show, která návštěvníkům nabídla velkou podívanou s hudebníky i tanečnicemi a tanečníky.

„Když jsme před časem viděli koncert Macklemora, hned jsme věděli, že ho chceme mít. Je to zážitek, na rozdíl od obvyklých rapových koncertů je Macklemore doprovázen živou kapelou s velkou výpravou, choreografiemi a podobně,“ řekla už dříve ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová.

Poslední den festivalu

Program na hlavní scéně festivalu v sobotu zahájila izraelská kapela Tarante Groove Machine. Následovala česká kapela Monkey Business.

Její zpěvák Matěj Ruppert během koncertu vzpomněl také osobnost Davida Stypky. Rodák z Frýdecko-Místecka, hudebník, dvojnásobný držitel Ceny Anděl a několikanásobný laureát Moravskoslezských kulturních Cen Jantar zemřel v roce 2021. „Byl to náš kamarád. Včera by měl 44 let,“ řekl Ruppert.

Začíná festival Colours of Ostrava s hlavní hvězdou OneRepublic. U stánků lze platit pouze bezhotovostně Číst článek

Těsně před západem slunce scéna patřila americké indie-rockové kapele Interpol. Do České republiky se uskupení vrátilo po šesti letech a v dějišti festivalu představilo své loňské album The Other Side of Make-Believe.

„Na albu se trojice složená z kytaristy Daniela Kesslera, virtuózního bubeníka Sama Fogarina a zpěváka s nezaměnitelně zabarveným hlasem Paulem Banksem představila ve vrcholné hudební formě a potvrdila mezi svými fanoušky kultovní status,“ uvedl mluvčí festivalu Jiří Sedlák.

Na festivalu se letos představilo přes 100 vystupujících. Sedm desítek z nich přijelo ze zahraničí, a to z 30 zemí. Hlavní hvězda, americká kapela OneRepublic, vystoupila ve středu. Její koncert sledovalo podle odhadů stejně jako v sobotu 30 000 lidí.

Naopak další dvě hvězdy, zpěvačka Ellie Gouldingová a nigerijská star Burna Boy, na poslední chvíli nedorazili.

Společně s festivalem se konal také šestý ročník mezinárodního diskusního fóra Meltingpot. Na něm se představili i dva vrcholní čeští politici. Prezident Petr Pavel vystoupil v pátek ve speciálním vydání politického podcastu Kecy & Politika. V sobotu jej následoval premiér Petr Fiala (ODS). Při debatě prezentoval svou vizi budoucího Česka.