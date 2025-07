Colours of Ostrava není známý jen v Evropě. Znají nás v Indii i Koreji, říká končící Holušová

Ve středeční poledne se otevírají brány festivalu Colours of Ostrava. Na 22. ročník míří do areálu v Dolních Vítkovicích 120 umělců z celého světa – Sting, Shaggy, Snow Patrol, ale i herci Jiří Lábus nebo Ivan Trojan. „Colours of Ostrava není známý jen v Evropě. Když přijedete mezi muzikanty do Indie, do Koreji, na Tchaj-wan, všude ho znají,“ řekla Radiožurnálu končící spoluzakladatelka a umělecká ředitelkou festivalu Zlata Holušová. Rozhovor Ostrava 10:16 16. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spoluzakladatelka a umělecká ředitelka mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová na tiskové konferenci v březnu 2024 (Archivní foto) | Foto: Milan Malíček / Právo | Zdroj: Profimedia

Oznámila jste, že po letošku ve funkci skončíte. Jak se těšíte na letošní ročník Colours of Ostrava?

Těším se ohromně, ale těším se jako každý rok, protože je to vyvrcholení naší roční práce. Pro mě to zejména znamená ježdění po světových festivalech, hledání talentů a vytváření příležitostí jak pro Meltingpot, tak pro Colours of Ostrava. A hlavně spoustu nových nápadů, které se snažíme realizovat.

Jaké zpěváky nebo herce, kteří na Colours letos přijedou, byste vyzdvihla? Na koho se osobně nejvíc těšíte?

Těším se na celou letošní korejskou sestavu, protože je velice unikátní. DPR IAN, který vyšel z k-popu, na který můžeme mít různý názor, je dnes nejlepším alternativním asijským umělcem. Na jeho vystoupení se velice těším.

Jung Jaeila si myslím, že si nikdo nenechá ujít, protože vystupuje společně s Janáčkovou filharmonií. Navíc má za sebou celý background Netflixu, který má dokonce letos na Colours svůj stánek. Takže uvidíte ty nádherné figuríny i v areálu a přijede víc lidí, kteří se motali kolem bájného seriálu Squid Game.

Myslím si, že ten koncert bude výjimečný i vizuální složkou, protože bude realizována speciálně pro Colours of Ostrava, bude to světová premiéra. Tento koncert je pro mě highlightem celých Colours.

Biohacking i horolezectví

Velmi důležitou součástí Colours je diskuzní fórum Meltingpot. Na co se letos zaměří?

Bude to velké téma biohackingu, které budou řešit jak slavní podcasteři, tak věhlasní doktorové jako pan profesor Vladimír Beneš. Ale nejen oni, bude tu Nir Barzilai, což je opravdu legenda v longevity tématice a také celá řada horolezců, spisovatelů a lidí, kteří přinášejí neobvyklé věci.

Letos máme na Colours také doslova „indiánský slet“, protože ve vypravěčském stanu se setkají hned tři africké kultury z různých zemí. Myslím si, že i vypravěčský stan je perlou festivalu Colours of Ostrava, protože tam i v tom ruchu mohou lidé najít zklidnění.

Areál se otevírá ve středu v pravé poledne. Jsou pro návštěvníky letos nachystané ještě nějaké další novinky?

Novinek je tam hodně, ale musíte opravdu přijít. Areál je překrásný, má spoustu nádherných nových prezentací, dokonce se můžete svézt na obřím kole. Je to vlastně zábava spojená s poučením a těch nádherných koncertů tam bude hodně.

Nezapomeňte chodit cvičit na Meltingpot, hned jak se brány otevřou, protože tam bude Bijay - velká indická legenda, herec a fantastický lídr, který vás rozpohybuje do toho správného rytmu na festivalu Colours of Ostrava.

Známý nejen v Evropě

Jsou ještě k dispozici vstupenky na jednotlivé dny, nebo je už vyprodáno?

Já doufám, že jsou.

Když se dívám na předpověď počasí, budou letos holínky a pláštěnky asi povinnost.

Nevím, protože my máme krásně slunečno a teplo. Letos to vypadá, že to bude tajenka až do konce. Samozřejmě je dobré být vybaven, ale možná bude všechno úplně jinak a bude svět zalitý sluncem.

Prestižní The Guardian řadí Colours mezi 35 nejlepších evropských festivalů. Kam byste chtěla, aby se dál posouval? Co mu popřejete na závěr, do dalších let? Už jste o tom přemýšlela?

Přeju mu, aby dále hledal nové barvy hudby, myšlenek. Aby se nezastavil jenom na jedné, aby zůstal tak pestrý, jako je.

Myslím si, že Colours of Ostrava není známý jenom v Evropě. Když přijedete mezi muzikanty do Indie, do Koreji, na Tchaj-wan, všude Colours of Ostrava znají. Naše multižánrovost přináší obrovský kredit mezi hudbu milující lidi na celém světě a dnes je to velikou vzácností, protože je už málo festivalů, které ještě chtějí objevovat.