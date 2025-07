Colours of Ostrava startuje: Přes 120 koncertů, hvězdy jako Sting i novinky z Asie

V industriálním areálu Dolních Vítkovic začíná v úterý 22. ročník festivalu Colours of Ostrava. Na čtyřdenní akci vystoupí přes 120 umělců z celého světa – od globálních hvězd jako Sting, Iggy Pop nebo The Chainsmokers až po interprety z Asie, kteří přinášejí svěží vítr do programu. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál, který z festivalu bude živě vysílat. Ostrava 21:22 15. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Iggy Pop na živém vystoupení na Tollwood Festivalu dne 24. června 2025 | Foto: Frank Hoermann | Zdroj: Reuters

Jedním z vrcholů letošního ročníku bude koncert jihokorejského skladatele Junga Jaeila, který složil hudbu k oscarovému filmu Parazit i ke globálně populárnímu seriálu Hra na oliheň.

„Je to ojedinělý koncert v rámci Evropy. Není to evropská tour. Je to koncert dělaný přímo pro Ostravu s Janáčkovou filharmonií se speciálním designem,“ říká umělecká ředitelka a zakladatelka festivalu Zlata Holušová.

Právě umělci z Asie tvoří letos výraznou část programu. Podle Holušové jde o příjemné oživení dramaturgie: „Je to něco nezvyklého, nového, něco co hýbe i virtuálním světem. Já ráda objevuju a ráda vozím tyto interprety do Česka,“ dodává.

Hudební rozptyl Colours ale sahá daleko za hranice žánrů i kontinentů. Současný španělský pop zastoupí Alvaro Soler, který ve středu večer vystoupí na hlavní scéně. V ten samý večer se chystají i samostatné koncerty Stinga a Shaggyho – a možná dojde i na společné vystoupení.

„S největší pravděpodobností ano, záleží, kolik bude hodin. Sting hraje se svojí kapelou a k té skvěle zapadnu. Ale možná to bude i naopak. Možná on přijde na můj koncert,“ říká Shaggy v rozhovoru pro Radiožurnál.

The Chainsmokers a Iggy Pop

Z Ameriky dorazí taneční duo The Chainsmokers, chybět nebude ani punkrocková legenda Iggy Pop nebo britská skupina Snow Patrol. Českou scénu reprezentují například Ben Cristovao, Calin, Vladimir 518 se 7krát3, J.A.R. nebo Dan Bárta.

Hlavním mediálním partnerem Colours of Ostrava je Radiožurnál, který nabídne speciální živé vysílání s Petrem Králem. Své hosty dvakrát denně přivítá i moderátorka Lucie Výborná. Český rozhlas na festivalu představí i podcast Vinohradská 12 nebo sérii Stoupenci o kutnohorské sektě. Před divadlem Gong stojí i Kavárna Potmě nadačního fondu Světluška.

Colours of Ostrava každoročně přitahuje i tisíce návštěvníků ze zahraničí, nejčastěji z Polska, Německa a letos i z Asie. Výkonná ředitelka Petra Řezníčková potvrzuje, že areál festivalu stále překvapuje.

„Pro návštěvníky ze zahraničí je to unikátní prostor a diví se, že nás vůbec někdo s tak velkou akcí do tohoto areálu pustil. Ale my stále vsázíme na to, že máme inteligentní publikum, které nemá tendenci někam vylézt,“ říká Řezníčková.

Silnou roli v programu hraje i divadlo. Letos je největším lákadlem one-man show Žáby s Ivanem Trojanem. Na scéně Divadla Gong vystoupí i Bára Poláková s představením Něhy.

„Je to asi hodina a půl spíš pomalých písniček, které máme, a ty rychlé jsme předělaly do pomalejších aranží. Skoro hodinu vůbec nepromluvím, protože si vždycky přeju, aby si fanoušci vytvářeli emočně to, co zrovna potřebují skrz písničku,“ popisuje Poláková.

Festivalový program doplní i vzdělávací platforma Forum Meltingpot, která nabídne přednášky a diskuse na témata jako umělá inteligence, kyberbezpečnost nebo hledání vlastní identity.