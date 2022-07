Skončil festival Colours of Ostrava. Nabídl The Killers v dešti i nadšené Twenty One Pilots

Deštivý koncert kapely The Killers, propracovaná show dua Twenty One Pilots nebo melodické kytary skupiny Franz Ferdinand. To a mnohem víc nabídl 19. ročník hudebního festivalu Colours of Ostrava, který se po tříleté koronavirové pauze vrátil do areálu Dolních Vítkovic. Ostrava 13:39 18. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Návštěvníci festivalu Colours of Ostrava při vystoupení DJ Martina Garrixe 17. července 2022 | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

Diváky oslovila jak vystoupení headlinerů tak i méně známých umělců. Za zmínku určitě stojí vystoupení skupiny Twenty One Pilots z prvního dne. To nabídlo skvěle strukturovanou show i takové indiánské táborákové intermezzo, píseň Co jste hasiči v podání hostujícího trumpetisty.

Twenty One Pilots odstartovali Colours of Ostrava. Fanoušci na zlatý hřeb večera čekali i 11 hodin Číst článek

Ale nic z toho by tak nevyniklo nebýt velmi kvalitního frontmanského výkonu Tylera Josepha. Ať už skákal z piana, šplhal po kovové konstrukci uprostřed publika, ke kterému se dostal dlouhým koridorem, nebo jen prostě stál a zpíval, tak to fungovalo.

Něco podobného letos bylo vidět u Billyho Joea Armstronga z Green Day na Rock for People.

Svobodný projev Phoebe Bridgers

Velmi povedená byla také vystoupení The Killers nebo Franz Ferdinand, kde odolnost fanoušků prověřil silný déšť.

A pokud jde o jména, která byla návštěvníkům třeba méně známá, tak za připomenutí jednoznačně stojí písničkářka Phoebe Bridgers. Od jejího koncertu se očekávalo hodně, ale diváci dostali výrazně víc.

Její projev byl svobodný a zároveň kultivovaný, setlist byl postavený velmi logicky a zvukově to bylo jedno z nejlepších, ne-li úplně nejlepší vystoupení, co letos bylo možné vidět. Zvlášť v kontrastu s předchozím ne příliš povedeným koncertem raperky Princess Nokia toto číslo opravdu vyniklo.

Lidé na Colours of Ostrava kritizují jednorázové kelímky. Podle Prymuly jsou ale hygieničtější Číst článek

Kritizovaný výstup

Kromě kritizovaného vystoupení Princess Nokia publikum velmi sporadicky přijalo ještě proslov ledového muže Wima Hofa před vystoupením páteční headlinerky LP, když si na podiu přebíral festivalovou cenu Gamechanger.

Jeho promluva se týkala hlavně znehodnocování instituce nemocnic, lékařské praxe a poselstvím zřejmě mělo být, že si člověk může vždy poradit sám. Což lidé pochopitelně ne vždy přijali. Navíc mělo pak vystoupení headlinerky LP zpoždění.

Jinak byl ale festival organizačně zvládnutý víc než dobře. Na rozdíl od Rock for People měli na Colours of Ostrava také to štěstí, že jim interpreti kvůli dopravním komplikacím nerušili vystoupení.