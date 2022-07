Twenty One Pilots odstartovali Colours of Ostrava. Fanoušci na zlatý hřeb večera čekali i 11 hodin

Jméno kapely Twenty One Pilots bylo nejčastější odpovědí na otázku, proč lidé na festival přijeli. Popularitu Tylera Josepha a bubeníka Joshe Duna připomínaly během celého dne stovky triček s jejich logem a také skalní fanoušci stojící pod pódiem od chvíle, kdy se areál otevřel.

Kromě hitů kapely a několika převzatých skladeb zazněla i jedna česká zlidovělá skladba. Akusticky, bez doprovodu kapely, zahrál jeden z muzikantů na trumpetu píseň Co jste hasiči.

Krátce před tím se zpěvák Tyler Robert Joseph svěřil, že jeden z jeho předků, který se narodil před 205 lety, pocházel z České republiky, píše ČTK. Podle odhadů sledovalo koncert na 40 tisíc lidí.

Například Jakub a Zuzana ze Žiliny takto čekali téměř jedenáct hodin. „Doufám, že to bude velká show. Těším se, že si to užiju na sto procent,“ popisovala jedna z fanynek. Další anglicky mluvící návštěvnice dodala: „Ano, budeme tu čekat asi hodně dlouho, ale určitě se to vyplatí.“

Někteří fanoušci prý na Twenty One Pilots podobně čekali již před třemi lety, když v pražské O2 areně křtili své album Trentch. Na něm se nachází například oblíbené písně Chlorine nebo Jumpsuit. Obě skladby zazněly i včera. Tentokrát ale ne v kulisách hořícího automobilu, ale za doprovodu světelných projekcí a novým logem zářícím uprostřed pódia.

Nová deska Scaled and Icy

Vedle dalších hitů jako Heathens, Car Radio nebo Stressed Out zazněly také písně ze zatím nejnovější desky Scaled and Icy, která vyšla před rokem. Někteří fanoušci jsou proto svým způsobem rádi, že se koncert o dva roky přesunul.

Twenty One Pilots jsem viděl naposledy v roce 2019. Moc jsem si neuměl představit, jak by mohli svojí show posunout dál.



A asi to fakt ještě jde. Společně s Billym Joem Armstrongem je pro mě výkon Tylera Josepha frontmenský highlight letošních festivalů. pic.twitter.com/GZA9wuA7eQ — Josef Kaňka (@JosefKanka) July 14, 2022

„Momentálně čekám na Twenty One Pilots a jelikož vydali novou desku, tak doufám, že zahrajou nějaké písničky z tohoto alba,“ očekával další fanoušek.

Výrazný zájem měli fanoušci nejen o vystoupení headlinerů, úspěch slavili třeba také indie rockeři z Modest Mouse nebo nedávný britský objev Sam Ryder.

Velká hudební jména jsou i na čtvrtečním programu, od sedmi hodin zahraje písničkářka Phoebe Bridgersová, po ní legendy britského indie rocku Franz Ferdinand a večer zakončí pravděpodobně nejočekávanější koncert letošního ročníku v podání kapely The Killers.

Twenty One Pilots..

... nečekala jsem, že se mi to bude líbit..

..a líbilo 😃

...a dost, jdu už do hajanova 😴 pic.twitter.com/oHGNX8UcPy — Monika Drahníková (@MDrahnikova) July 13, 2022