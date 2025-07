Comeback Oasis rozděluje Británii. Jedni slaví, druzí zakazují Wonderwall v hospodách

Z průzkumu, který provedl jeden řetězec hospod, vyplynulo, že 47 procent lidí považuje fanoušky usmířených bratrů Liama a Noela Gallagherových za otravné, píše server Euronews. Část respondentů si postěžovala, že už nezvládá neustálé diskuze o comebacku kapely a zpívání písničky Wonderwall ještě předtím, než skupina zkraje července oficiálně odstartovala turné. V rámci frustrace tak nejde jen o samotnou hudbu, ale i o celkovou atmosféru.

Vznikají zóny bez hitů Oasis

Reakce na veřejnou únavu z Oasis přichází přímo z britských hospod. Flaming Grill proto testuje nový přístup – ve městech jako Plymouth nebo Newcastle, kde je odpor vůči fanouškům kapely nejsilnější, vznikají takzvané „Meh For It” zóny. Jedná se o odkaz na slogan skupiny Oasis „Mad Fer It” a fanouškovskou základnu, která si říká Madferits. V těchto hospodách je mimo jiné zakázané zpívat hity jako Supersonic nebo Don’t Look Back in Anger a všichni převlečení dvojníci Gallagherů budou hlídači vyvedeni mimo pobočku.

Kanye West a adorace Hitlera? Vzrušuje ho jako hybatel dějin, vysvětluje pobouření novinář Číst článek

Naopak v místech, kde je fanouškovská základna stále silná, třeba v Manchesteru nebo Londýně, bude Flaming Grill pořádat akce „Mad Fer It”. Zde se podle informací webu indy100 návštěvníci budou moct nechat ostříhat do stylu bratrů Gallagherových, nosit typické bucket hat čepice a zpívat písně Oasis od rána do večera.

Popularita kapely v Británii tak rozhodně není zanedbatelná – k Oasis se i po 30 letech stále hlásí zhruba 44 % lidí. Podle 12 % dotázaných by byl dokonce frontman Liam Gallagher skvělým britským premiérem, uvádí britský The Sun.

Odezva na comeback kapely tak v současnosti rozděluje britskou společnost. Pro jednu část populace jde o návrat do devadesátek a nostalgickou extázi, pro druhou je kult Oasis přežitý, otravný a v mnoha ohledech až parodický. Spor o to, jestli je Wonderwall ještě hymnou, nebo jen ohranou vzpomínkou, ale zdaleka nekončí – vzhledem k odstartovanému turné spíš teprve začíná.