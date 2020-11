Z první výzvy programu na podporu kultury jsou odčerpána jen necelá čtyři procenta podpory

Už několik měsíců je bez práce řada lidí v hudebním byznysu – od zvukařů, přes promotéry až po zpěváky. Ministerstvo průmyslu a obchodu zatím ale z prvního programu na podporu kultury rozdalo jen necelá čtyři procenta, tedy zhruba 35 z celkových 900 milionů korun. Pořadatelé festivalů, promotéři nebo hudebníci to vysvětlují tím, že se do první výzvy ne zdaleka všichni vešli a pro mnohé byl překážkou také složitý proces vyplňování. Praha 9:39 12. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do programu COVID-kultura I. se hlásily především festivaly, městské slavnosti, dále měli zájem promotéři, umělecké agentury, organizátoři akcí, také soukromá divadla nebo velké technické firmy (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Aktuálně je schváleno 80 žádostí z celkových 336. Zbytek buď čeká na schválení, nebo je úředníci vrátili k doplnění žadateli.

„První výzva COVID-kultura byla poměrně velmi úzce nastavená. Tím pádem se do ní dostalo pouze velmi malé množství subjektů. Ne protože by nepotřebovaly pomoc, zkrátka se do toho programu ani nekvalifikovaly,“ vysvětluje pro Radiožurnál Marek Vohralík, ředitel asociace FESTAS, pod kterou spadá většina velkých českých festivalů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V první výzvě programu COVID-kultura, který skončil na konci září, je zatím schváleno pouze 80 žádostí za necelých 32 milionů korun. Vláda na něj přitom vyčlenila 900 milionů.

Podle něj zatím peníze, polovinu z celkových zmařených nákladů, na účet dostali organizátoři tří festivalů. Celkově je v asociaci podle něj vyřízená tak polovina žádostí.

Velká zátěž i pro úředníky

Ministerstvo průmyslu a obchodu velkou část žádostí stále ještě hodnotí nebo čeká na jejich doplnění. Jiné jsou těsně před schválením (viz box na konci zprávy). Celkově by mělo nakonec z první výzvy vyplatit více než 135 milionů.

Předseda České obce hudební a také Svazu autorů a interpretů Jakub Nový si myslí, že řadu lidí odradil složitý proces vyplňování, který může někdy trvat až týden. „Vím i o lidech, kteří se báli, že něco špatně vyplní, udělají chybu a řečeno dnešní terminologií zaklekne na ně finanční úřad a v extrémních případech řekli, že raději zkrachují. Prostě ta nedůvěra ve stát je teď hodně velká,“ tvrdí.

Kompenzace výdajů První výzva měla kompenzovat organizátorům kulturních akcí výdaje, které vznikly od 1. října loňského roku do letošního 17. května ve spojitosti s projekty, které se měly uskutečnit od 10. března do 31. srpna. Mezi uznatelné výdaje patří ty, které byly vynaloženy marně a není možné je využít na jinou akci.

První podmínkou podání žádosti je vytvoření takzvané e-identity. „Pokud nemáte čipový občanský průkaz a jeho čtečku, musíte na Czech Point, kde si necháte ověřit podpis. Když se vrátíte domů k počítači, teprve to všechno začíná,“ vysvětluje Nový.

„Nastává fáze vyúčtování, nahrávání faktur a jejich párování s konkrétními eventy. Informace z faktur se také přepisují, doplňují, přidávají se dokumenty a doklady a tak dále.“

Vohralík upozorňuje na to, že čím je taková žádost podrobnější, tím je složitější ji také vyhodnotit a velkou práci mají i samotní úředníci.

Peníze dostalo už také několik členů Asociace hudebního průmyslu. K tomu její předseda a zároveň šéf agentury Live Nation Robert Porkert podotýká: „Problém je i v tom, že ten, kdo dostal to plnění, tak se mu najednou objevily peníze na účtu, ale bohužel k tomu nebylo vyúčtování, co tedy bylo, nebo nebylo uznáno. Chybí tam zpětná vazba úřadu.“

Tím pádem se podle Porkerta nemůže žadatel třeba poučit z chyb při podání další žádosti v druhé výzvě. Ta, jak se shodují všichni tři oslovení, se sice změnila zásadně v tom, že je širší, a dosáhne tak na ni více lidí, ale složitý proces zůstal. Nově bude třeba program COVID-kultura nahrazovat z 80 procent provozní náklady žadatelů, tedy třeba energie či nájem.

V programu COVID-kultura II teď mohou o jednorázový příspěvek pro OSVČ ve výši 60 tisíc korun žádat také odborné technické profese – například zvukaři, osvětlovači a podobně. V druhé výzvě, kterou resorty spustily 22. října a která končí 23. listopadu, je zatím 443 žádostí za necelých 185 milionů korun.

Program COVID-kultura 1. COVID-kultura (výzva č. 1 k programu)

Počet podaných žádostí, které se ještě hodnotí : 156/ 75 688 055,28 Kč

Připraveno pro RM /rozhodnutí ministra/ 18/ 10 995 032,12 Kč

Rozpracováno: 56/ 4 312 221,86 Kč

Vráceno k doplnění: 26/ 12 254 694,79 Kč

Vydáno rozhodnutí – projekt schválen: 80/ 31 941 079,09 Kč

CELKEM: 336/ 135 191 083,14 Kč 2. COVID-kultura (výzva č. 2)

a) Podpora pro podnikající subjekty

Počet podaných žádostí: 129/ 142 003 640,13 Kč

Počet rozpracovaných žádostí: 313/ 42 774 264,34 Kč

Počet žádostí vráceno k doplnění: 1 / 171 198,80 Kč

CELKEM: 443/ 184 949 103,27 Kč b) Jednorázová podpora pro OSVČ

Počet podaných žádostí: 2433/ 145 980 000,00

Počet rozpracovaných žádostí: 394/ 23 640 000,00 Kč

Vrácen k doplnění: 71/ 4 260 000,00 Kč

CELKEM: 2 898/ 173 880 000,00 Kč Zdroj: ministerstvo průmyslu a obchodu (platné k 10. 11. 2020)