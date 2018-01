Zemřela zpěvačka The Cranberries. Dolores O'Riordanové bylo 46 let

Zpěvačka zemřela v Londýně, kde byla pracovně.

Podle RTE byla v 9.05 ráno přivolána do hotelu v londýnském Westministeru policie. O'Riordanová byla na místě prohlášená za mrtvou. Příčina smrti zatím není známa.

O'Riordanová měla tři děti, její rodina požádala prostřednictvím mluvčího o soukromí.

Zpěvačka se potýkala s řadou zdravotních problémů. Loni v květnu kapela zrušila část turné poté, co zpěvačce lékaři nařídili klid kvůli problémům se zády. Kromě toho trpěla i bipolární poruchou. V listopadu 2014 napadla policisty na newyorském letišti.

Podle lékařských posudků nebyla v době incidentu schopná zdravého úsudku a nevzpomínala si na něj. „V únoru 2016 prohlásila, že chce své duševní zdraví zlepšit pomoci hudby, tance a vystupování,“ připomněla britská stanice Sky News.

Irská hvězda

O'Riordanová se narodila se 6. září 1971 v malé irské vesničce Ballybricken nedaleko Limericku, a to do farmářské rodiny jako sedmé dítě.

Od pěti let vystupovala v církevním sboru a hrála na klavír. V 18 se rozhodla pro kariéru zpěvačky. Našla si práci v butiku a po večerech zpívala v barech.

Osudovým zlomem byl konkurz do nevýrazné kapely, která hrála po klubech v okolí Limericku - The Cranberry Saw Us. Skupinu v roce 1989 založili bratři Hoganové - Noel a Mike, a když jim odešel zpěvák, podali si inzerát.

Kapela se - už pod zkráceným názvem The Cranberries - celosvětově proslavila v 90. letech a během deseti let prodala na 40 milionů alb. Jak píší hudební publicisté, jde o druhou nejslavnější kapelu po U2.

V roce 2001 se členové rozhodli pro přestávku a každý ze čtveřice se vydal vlastní cestou. Například Dolores O'Riordanová se odstěhovala na odlehlé místo v Kanadě.

Impulzem pro návrat na pódia se stalo vystoupení O'Riordanové na křtu Filozofické společnosti prestižní Trinity College v Dublinu, kde se potkala s bývalými kolegy. „Bylo to, jako bychom se rozešli včera, a přitom jsme se neviděli šest a půl roku,“ vzpomínala tehdy.

Sólové turné, které měla O'Riordanová naplánované se svým druhým albem, se obratem změnilo v turné celých The Cranberries. V roce 2009 se podle agentury AFP objevili na 107 místech planety.

Po konci koncertní šňůry se čtveřice rozhodla vrátit do studia a vzniklo album Roses s melodiemi doprovázenými uhrančivým hlasem O'Riordanové, která je zároveň autorkou textů.

The Cranberries několikrát zavítali i do České republiky. Poslední desku Something Else vydala skupina v dubnu 2017.