Narozeniny Tata Bojs na Metronome Festivalu uzavře bubeník britské kapely Blur Dave Rowntree

Metronome Festival, jehož partnerem je i Český rozhlas, zveřejnil jméno další hvězdy, která na akci vystoupí. Je jí bubeník britské kapely Blur Dave Rowntree. Ten vystoupí se svým DJ setem na závěr narozeninové party kapely Tata Bojs, která na festivalu bude slavit 30 let existence. Praha 9:00 18. ledna 2018

„Dave Rowntree odehraje set plný hitovek, které všichni znají, s oblibou pouští například tracky Kaiser Chiefs, The Prodigy, Fat Boy Slim nebo i The Chemical Brothers, kteří u nás vystoupí živě. Bude to perfektní zakončení nejen narozeninové oslavy Tata Bojs, ale prvního dne festivalu vůbec,“ řekla Radiožurnálu programová ředitelka Metronome Festivalu Prague Barbora Šubrtová.

Dave Rowntree je členem Blur od jejího založení v roce 1988. Kromě hudby se ale také věnuje filmovým animacím, advokacii a je krajským politikem za labouristickou stranu.

„Začíná to vypadat na perfektní večírek! DJ set Davea Rowntreeho bude, zdá se, skvělou třešničkou na našem narozeninovém dortu. Děkujeme a těšíme se!“ těší se člen kapely Tata Bojs Milan Cajs. Oslav výročí založení kapely se také zúčastní Midi Lidi, Zrní a Umakart. Všichni odehrají hodinový koncert.

Metronome Festivalu, který se koná od 22. do 23. června 2018 v Praze na Výstavišti, se mimo jiné zúčastní hvězdy elektronické hudby The Chemical Brothers, mladý písničkář Tom Odell, rockové ikony John Cale a David Byrne nebo Faithless DJ Set.