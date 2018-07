V Británii našli první demonahrávku tehdy šestnáctiletého Davida Bowieho. V září půjde do aukce

V Británii se našla první demonahrávka s Davidem Bowiem. Tehdy 16letý hudebník na ní zpívá v doprovodu své první kapely The Konrads nikdy nevydanou píseň I Never Dreamed. Malá londýnská nahrávací společnost tehdy nedokázala ocenit potenciál hlasu britského zpěváka, který tehdy ještě vystupoval pod svým občanským jménem David Jones. Bowie, který zemřel na počátku roku 2016 ve věku 69 let, se přitom stal jednou z ikon hudby 20. století. Londýn 14:00 23. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Bowie na archivním snímku z roku 1996 | Zdroj: Reuters

Dlouho předtím, než Bowie prorazil s alby jako The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars nebo Aladdin Sane, souhlasil hubený mladíček s touhou stát se saxofonistou, že se na demonahrávce ujme vokálů. Píseň I Never Dreamed s kapelou The Konrads je nyní jedinou známou nahrávkou, která vznikla v malém studiu firmy RG Jones na jihu Londýna.

Tragický rok pro svět hudby. Opustili nás Bowie, Prince, Cohen nebo Michael Číst článek

Ve starém košíku na pečivo ve vestavěném patře nad garáží nyní studiovou zvukovou pásku našel bubeník a zároveň manažer The Konrads David Hadfield - spolu s dalšími věcmi jako fotografie a propagační materiál.

„Rozhodli jsme se, že uděláme pár kytarových instrumentálek a jednu původní píseň. Vybral jsem I Never Dreamed, protože byla nejsilnější, ostatní dvě byly trochu slabší. Taky jsem rozhodl, že David je tím nejlepším, kdo by to měl zpívat a kdo to bude nejlépe interpretovat. Tím se to stalo úplně první nahrávkou Davida Jonese, zpívajícího před 55 lety,“ vzpomíná Hadfield, citovaný deníkem The Guardian.

Kromě toho jde o jedinou demonahrávku The Konrads, na níž zpívá Bowie hlavní vokály. „Decca (nahrávací společnost) nás nejdřív odmítla, ale když nás později v témže roce pozvali na zkoušku, hlavní vokál měl zpěvák Roger Ferris a David zpíval podpůrné harmonie,“ vysvětlil Hadfield.

Hadfieldovy memorabilie mají jít v září do dražby pořádané aukčním domem Omega Auctions v anglickém Newton-le-Willows. Očekává se, že raná nahrávka se prodá za nejméně 10 000 liber (290 000 korun).