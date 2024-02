David Koller opouští kapelu Lucie. Odehrajeme spolu koncerty do konce letních prázdnin, ujistili hudebníci

David Koller opouští kapelu Lucie. Radiožurnálu to potvrdil klávesista kapely Michal Dvořák. Naplánované koncerty se ale rušit nebudou, ujistila kapela na své oficiální facebookové stránce. To, zda odchod frontmana bude mít pro kapelu nějaké větší důsledky, Lucie nezmínila. Koller začal ve skupině hrát v roce 1987. S kapelou se rozešel už v roce 2005, dohromady se znovu dali o sedm let později. Praha 21:20 4. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Koller s kapelou Lucie na koncertě k albu EvoLucie v Bratislavě v roce 2018 | Foto: TASR | Zdroj: Profimedia

„Po dlouhých úvahách jsem se rozhodl, že odcházím z Lucie. Hraní s Lucií bylo fajn a teď se chci věnovat především svojí rodině,“ zdůvodnil svůj odchod na facebooku frontman rockové skupiny David Koller.

O to, že by se rušily koncerty, se ale fanoušci bát nemusí. „Rozcházíme se v dobrém a dohodli jsme se, že společně odehrajeme všechny nasmlouvané koncerty do konce letních prázdnin,“ ujistila Lucie na své facebookové stránce.

Lucie působí na české, respektive československé hudební scéně už od roku 1988. Tehdy na ni vstoupila se singlem Pár fíglů, od té doby vydala patnáct dalších singlů a osm alb. Kapela ale existuje už od roku 1985 a brzy se tak chystá oslavit své 40. narozeniny.

„Lucie jede dál, připravuje nové album a oslavy čtyřicátých narozenin,“ napsala kapela.

O tom, co bude odchod Kollera znamenat pro zbytek kapely, se Lucie nezmínila. V minulosti se však členové kapely měnili poměrně často, odešli i její zakladatelé Robert Kodym a Petr Chovanec.