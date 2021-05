David Koller: Bývalý komunista je jako bývalý nacista. Já si nekupuju hlasy reklamou, používám koncerty

Muzikant David Koller se netají svým obdivem k bývalému prezidentu Václavu Havlovi. I proto před pěti lety zpíval na Václavském náměstí písničku na jeho počest z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. „Udělal jsem to velmi rád. S kapelou jsme to natočili, protože to byla výzva. Já jsem měl pana Havla moc rád. A přál bych si, aby tady jeho odkaz zůstával dál,“ přiznává a dodává: „Havel byl člověk, který měl morálku.“ Praha 0:10 18. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muzikant David Koller | Foto: Petr Vidomus | Zdroj: Český rozhlas

„Václav Havel pomáhal vytvořit nějaký obraz o téhle zemi – že tu nejsou jenom nějací lidi, kteří opakují nějaká hesla. Myslím si, že nám pomohl po revoluci zbavit se těch přídomků komunistického státu. Dodneška vlastně vidíme, jak to vypadá, když to vedou komunisti. Bývalý komunista je jako bývalý nacista,“ myslí si Koller.

Svůj odpor ke komunismu i k lidem, kteří se s bývalým režimem zapletli, přitom zpěvák kapely Lucie nijak neskrývá.

„Vlastně to nesleduju a ani nechci sledovat. Faktem ale je, že mi občas bouchnou kamna, a pak to lítá. Pak jdu do všeho. Protože si myslím, že nějakým způsobem se člověk má vyjádřit ke svému okolí. Někdo to dělá v hospodě a já… já taky ‚hraju po hospodách‘. Nevlastním žádné velké noviny, ani si nekupuju hlasy podplacenými reklamními plochami, tak používám koncerty,“ říká.

Kollerfest za každých opatření

Za poslední rok vydal David Koller čtyři singly, hraje ve třech kapelách a koncem května chystá vlastní Kollerfest. „Já bych zvládl hrát ještě v dalších deseti, ale on teď nikdo nehraje,“ žertuje známý bubeník a zpěvák kapel Kollerband, Jasná páka a Lucie.

Společně s rozvolňováním protiepidemických opatření se začínají vracet první kulturní akce. Jednou z nich bude i Kollerfest, který by měl proběhnout na Znojemsku už 22. května.

„Ono už to mělo být před rokem, ale bylo to zrušené. Teď jsme si říkali, že to uděláme znovu. A to může být taky zrušené. Nicméně spousta lidí si koupila lístky už vloni a vrátit vstupné nechtěli. A další lidé se tam sunou,“ komentuje celodenní festival David Koller.

Oproti loňskému roku by ale ani zákaz kulturních akcí neznamenal, že festival neproběhne.

„Udělali bychom ho online. Kdyby tam lidi nemohli, tak se to stejně bude konat a pošleme to na internet. A oni si můžou udělat večírek tak jako tak. Vinařství slíbilo každému, kdo bude chtít, že mu pošle nějaké lahve vína za velice příznivou cenu, takže mejdan to bude v každém případě,“ nepochybuje zpěvák.

Aktuálně se chystá na sezónu s poměrně nabitým programem. „S Lucií máme už druhý rok přípravu na koncerty, které budou se symfonickým orchestrem. My jsme kdysi tady vedle v pražské opeře udělali jeden koncert, ze kterého vyšla deska Lucie v opeře, ale to byla Lucie unplugged. Hráli jsme na akustické kytary, s orchestrem a velkým sborem. Teď jsme to udělali trochu jinak – bude to rocková kapela tak, jak normálně zní, orchestr a menší sbor,“ popisuje své podzimní plány Koller.

Ještě předtím ale Lucie vystoupí na několika letních akcích. „Já se bojím ale říkat nějaké termíny,“ dodává Koller.

Nové singly

Za poslední rok David Koller vydal hned čtyři nové skladby, ve kterých se dotýká témat, jako je domácí násilí, všudypřítomné sledování každého našeho kroku nebo obavy a naděje současnosti. Každá píseň vzniká jako singl včetně videoklipu.

„Vymysleli jsme si to ještě před pandemií. Takže vlastně pokračujeme v tom, co jsme si předsevzali. Říkali jsme si, že nebudeme dělat písničky najednou, jak se dělá album. Ale že vydáme vždycky jednu písničku i videoklip, pak dáme pauzičku a uděláme další písničku,“ vysvětluje Koller.

Pojítkem většiny nových skladeb je básník Jáchym Topol, který je autorem textů hned tří nových písní včetně singlu Vězenkyně, který tematizuje právě problematiku domácího násilí.

„Jáchym mi poslal různá témata a básně. Jedno z nich bylo tohle téma, protože za totáče seděl dva dny v cele na Barťáku. A říkal, že tam slyšel, že se tam baví, že tam je nová holka, která čeká, až ji někam odvezou. Asi po soudu. A že tam je za to, že zabila svého tátu. Ona byla ráda, že je zavřená, že nečelí útokům otce. Je to vlastně celé drama toho, že člověk může být v base a cítit se bezpečně před tím, co se mu děje doma,“ dodává zpěvák a bubeník David Koller.

