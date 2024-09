David Koller odehrál poslední koncert s kapelou Lucie. Bude se teď věnovat sólovým projektům

„Skupina bude populární i nadále, a to díky svým písničkám, které znají celé generace,“ říká Radiožurnálu fanynka Tereza z České Lípy. Oponuje jí Adéla z Jablonce nad Nisou: „David Koller má jedinečný a nezaměnitelný hlas.“

27:09 Rockerský život už je dnes pryč, teď je v módě zdravý životní styl, říká Michal Dvořák z Lucie Číst článek

Hodinu a půl dlouhý koncert nepřinesl žádná překvapení. David Koller na začátku fanoušky přivítal jednoduchým pozdravem a stejně tak z pódia odešel a to hned, jak odehrál a odzpíval druhý přídavek, o který si fanoušci hlasitě řekli.

David Koller začal s Lucií zpívat v roce 1987, tedy dva roky po té, co Lucii založili Robert Kodym a P.B.CH. Od té doby má Lucie na kontě osm studiových desek, ale také mnoho změn ve složení a v roce 2005 i rozpad. Na pódia se vrátila až v roce 2013.

Zatím poslední desku Lucie vydala v roce 2018, jsou na ní hity, jako Takhle tě mám rád nebo Nejlepší, kterou znám. Za bezmála čtyři dekády získala třikrát ocenění Anděl za nejlepší skupinu roku.

Lucie po odchodu Davida Kollera bude pokračovat dál. Už v září by měla oznámit nové členy a za rok na podzim pak plánuje vyrazit na turné k 40 letům od založení. Do té doby by skupina měla vydávat nové singly z připravované desky.

David Koller se teď chce více věnovat svým sólovým projektům. Z Lucie odešel i jeho syn Adam, který ve skupině příležitostně hostoval na bicí.