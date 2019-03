Def Leppard, Radiohead i Janet Jacksonová. Rokenrolová síň slávy má sedm nových členů

Rokenrolová síň slávy je od soboty bohatší o sedm jmen. V noci do ní byly při ceremoniálu v New Yorku uvedeny americké zpěvačky Janet Jacksonová a Stevie Nicksová i pětice britských kapel: Def Leppard, Radiohead, The Cure, Roxy Music a The Zombies. Nicksová je první ženou, která se pocty dočkala už podruhé, napsala agentura AP. New York 7:21 30. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stevie Nicksová je první ženou, která se do rokenrolové síně slávy dostala už podruhé | Foto: Mike Segar | Zdroj: Reuters

Rodačka z arizonského Phoenixu Nicksová byla do síně slávy uvedena už v roce 1998 jakožto členka skupiny Fleetwood Mac, nyní se jí dostává uznání za sólovou tvorbu. Na stejnou metu dosud dosáhlo 22 mužů včetně například všech čtyř členů Beatles.

Nicksová si je prý jista, že po ní budou následovat i další hudebnice. „Já teď dělám to, že dalším ženám otevírám dveře,“ řekla sedmdesátiletá zpěvačka na ceremoniálu v brooklynském Barclays Center.

Popová hvězda Jacksonová se vstupem do Rokenrolové síně slávy přidala k pětici svých bratrů, jejichž formace Jackson 5 byla mezi hudební legendy uvedena v roce 1997. „Vaše malá sestra to dneska dokázala,“ řekla v noci na sobotu ve svém děkovném projevu Jacksonová s tím, že se jí o něčem takovém nikdy ani nezdálo.

Zbylá pětice nově uvedených interpretů je složena čistě z britských rockových formací, ovšem zastoupení v ní mají různé styly a éry, napsala AP. Kapely Def Leppard a Roxy Music se do nejlepší společnosti nejen rockových legend dostaly hned po své první nominaci, naopak The Cure uspěli na druhý pokus a The Zombies až na čtvrtý.

„Že jsme tentokrát konečně překonali cílovou čáru - fantastické!“ řekl zpěvák posledně jmenované skupiny Rod Argent. The Zombies poprvé koncertovali už v roce 1964, a to právě v Brooklynu.

Až o více než 20 let později vznikla poslední kapela z letošního seznamu oceněných interpretů - Radiohead. Jako své jméno si tato kapela zvolila název skladby skupiny Talking Heads a do Rokenrolové síně slávy ji uvedl její frontman David Byrne.

Ten uvedl, že mu spojitost s uskupením kolem Thoma Yorkea lichotí, a vyjádřil obdiv k experimentálním sklonům Radiohead, a to jak v hudbě, tak v podnikatelské stránce fungování kapely. „Jsou kreativní a chytří v obou oblastech, což je u umělců celkem vzácná kombinace, nejen dnes,“ řekl Byrne.

Noví členové síně slávy vzešli už v prosinci z patnáctky nominovaných jmen po hlasování tisícovky osobností hudebního průmyslu, historiků a novinářů a také fanoušků. Uvedeni mohli být letos interpreti, kteří svůj první singl nebo album vydali nejpozději v roce 1993. Ani svou pátou nominaci při tom neproměnili raper LL Cool J a němečtí průkopníci elektronické hudby z formace Kraftwerk.