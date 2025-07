Dělali jsme hip hop, pak přizvali folkloristy. Tak vznikl styl hip-folk-hop, vysvětluje Kalush Orchestra

Když se řekne „Kalush Orchestra“, co by si měl posluchač představit? Co by měl cítit? Váš zvuk je jedinečný. Jak vznikla kombinace folkloru a hip hopu?

Náš projekt vznikl tak, že jsme nejdřív dělali čistý hip hop, a pak jsme k tomu přizvali folkloristy. Tak jsme to spojili a vytvořili styl, kterému říkáme hip-folk-hop.

Každý člen odpovídá za jiný styl – někdo za hip hop, folklor a někdo má na starosti zase tanec. Máme to rozdělené.

Srdečné pozdravy z Coloursov všetkým pohoďákom

Začíname s Kalush Orchestra #TheColoursOfOstrava2025 pic.twitter.com/C2cuyTby5t — DanickaDel (@DanickaDZ) July 18, 2025

Když začínáte tvořit novou píseň, co přichází jako první? Melodie, nebo nějaký hip-hopový základ?

Záleží. Obecně se autoři dělí na dvě skupiny – ti, co myslí v melodiích, a ti, co myslí v textech. Většina z nás myslí melodicky. Takže většinou začínáme melodií a až potom přichází text.

Vzpomínáte si na moment, kdy jste poprvé hráli živě píseň Stefania? Jak reagovalo publikum? Jaký to byl pocit?

První vystoupení se Stefanií? To je dobrá otázka. Jo, to bylo docela divoké vystoupení – freestyle. Bylo to předkolo před národním výběrem na Eurovizi. Tehdy jsme tu písničku hráli, ale ještě jsme ji nijak zvlášť neřešili, nedávali jsme na ni žádné sázky.

Eurovize jako vstupenka do světa

Eurovize vám otevřela dveře do celého světa. Co vám konkrétně dala?

Ano, otevřela nám dveře – ale jen na rok. Pak se ty dveře zase zavřely. Dělali jsme všechno pro to, abychom si tu šanci udrželi – dělali jsme písně v angličtině, chtěli jsme ukázat naši ukrajinskou kulturu světu.

Snažili jsme se naplno využít každou možnost, kterou nám Eurovize nabídla. Vzniklo hodně zajímavých releasů – podívejte se na náš YouTube, určitě je tam najdete. Eurovize je prostě skvělá šance, aby o nás vědělo víc lidí.

Jak se cítíte, když opouštíte Ukrajinu a jedete hrát do zahraničí?

Máme jasný cíl – popularizovat naši hudbu a kulturu. Vybíráme peníze, pomáháme, jak jen můžeme. Děláme to naplno, na sto procent. Pomáhejte tím, co cítíte. Pomáhejte, čím můžete.

Když nemůžete finančně, pomozte informacemi. Když ne informacemi, tak třeba dobrovolnickou činností. Pomoc může mít mnoho podob.

Chtěli bychom vám ještě něco říct. Hledáme promotéry a lidi, kteří by nám mohli pomoct organizovat koncerty a festivaly. Pracujeme na opravdu skvělém koncertním programu. Máme velmi silnou show a chceme ji ukázat celému světu.

Takže pokud nás teď sledují zástupci koncertních míst, promotéři nebo organizátoři – pozvěte si nás! My uděláme všechno pro to, abychom vám předvedli to nejlepší možné vystoupení.