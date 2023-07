Memento Mori i Songs of Faith and Devotion. V Praze opět vystoupila skupina Depeche Mode

V pražských Letňanech začal v neděli večer písní My Cosmos Is Mine z nového alba Memento Mori koncert skupiny Depeche Mode. Vystoupení britské kapely podle pořadatelů sledovalo 60 000 fanoušků. Těsně před začátkem se spustil silný déšť, který částečně promáčel plochu k stání a před kterým lidé hledali úkryt pod tribunami. Koncert kvůli tomu začal se zpožděním. Praha 21:41 30. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Depeche Mode vystoupili v pražských Letňanech (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Depeche Mode na koncertě v pražských Letňanech představili mimo jiné píseň Wagging Tongue. Ta je z nového alba, které již Depeche Mode propagují bez klávesisty Andrewa Fletchera. Jeden ze zakládajících členů skupiny zemřel loni v květnu v 60 letech kvůli disekci (rozštěpení stěny) aorty.

Prvním starším hitem, který početní příznivci přivítali velkým aplausem, byla píseň Walking in My Shoes z alba Songs of Faith and Devotion, od jehož vydání letos uplynulo 30 let.

V úloze prvního předskokana se představila domácí synthpopová formace Lakeside X. Trojice Janne Marvannen, Robert Broj a Igor Dvorský, která se loni čtvrtou řadovou deskou Love Disappears vrátila na scénu po více než jedenáctileté pauze, doplnila již dříve ohlášenou německou předskupinu Hope.

Evropskou část turné k aktuální desce Memento Mori zahájili Depeche Mode v polovině května dvěma koncerty v Amsterdamu. Zahraniční ohlasy v recenzích koncertů na evropských zastávkách píší o silně emotivním zážitku.

Po více než dvou milionech prodaných vstupenek na Memento Mori Tour a vyprodaných koncertech v Severní Americe a Evropě oznámila kapela další termíny evropského turné v roce 2024. V pražské O2 areně vystoupí 22. a 24. února 2024