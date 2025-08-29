Děti bereme jako sobě rovné. A to je baví, říká před festivalem Kefír frontman Kašpárku v rohlíku
Festival Kefír, který se uskuteční 30. srpna v Parku 360 v Hradci Králové, opět ukáže, že zábava nemusí být rozdělena na „dětskou“ a „dospělou“. Hudba, divadlo i fantazijní atrakce jsou tady určeny všem bez rozdílu věku.
„S Kašpárkem v rohlíku razíme cestu nedělat věci přímo pro děti, ale pro všechny, což znamená i pro jejich rodiče,“ říká pro Radiožurnál frontman kapely Pavel Kružík.
„Když položíte před dítě opravdické kladivo a dětské plastové, tak ho skoro vždycky zaujme to skutečné. Proto věci děláme pořádně a vždycky mě mrzí, když někdo řekne: ‚To je jenom pro děti, to nemusí být tak dobré,‘“ doplňuje.
Festival Kefír tak staví na principu, že děti i dospělí jsou si rovni. „Nikdy nepřemýšlíme nad tím, jak bavit děti. Bereme je jako sobě rovné a to je baví,“ přibližuje frontman kapely Kašpárek v rohlíku.
Podle něj je dnes těžší publikum zaujmout než před patnácti lety, ale právě pestrost nabídky vnímá jako výzvu a přínos.
The Tap Tap i N.O.H.A.
Hudební program letos nabídne nejen Kašpárka v rohlíku, ale i kapely The Tap Tap, Fast Food Orchestra, N.O.H.A., Blaas of Glory či The Atavists. Vedle koncertů čekají návštěvníky i divadelní představení, performance a množství atrakcí – od houpačky na jeřábu po interaktivní dílny.
Kefír už si vybudoval pevnou tradici a láká tisíce návštěvníků. „Ohlasy jsou to, co nás každoročně žene dál. Většina je kladná, což nám dává chuť chystat další ročník. Jasně, občas se něco nepovede, ale jsou to spíš drobnosti, které se dají napravit,“ vysvětluje Kružík.
Jedním z nejoblíbenějších programových bloků je čtení pohádek. „Říkáme tomu Postele s nebesy,“ přibližuje Kružík. „Je to spousta postelí pod širým nebem, u kterých stojí posed. A z něj se čte – letos třeba Tonya Graves, Kristýna Leichtová, Adéla Elbel nebo Arnošt Goldflam,“ vyjmenovává.
Čtení tak získává nový rozměr. Nejde jen o předčítání dětem, ale o společný zážitek, kdy na chvíli propojí fantazie všechny generace.
Na Kefíru proto nenajdete žádné oddělené zóny. „Žádné dětské koutky ani místa jen pro dospělé. Máme totiž mnohokrát ověřeno, že v hodně dospělácích je pořád dítě, které si to na Kefíru užije,“ zdůrazňuje na závěr Kružík.