Dimitri Vegas, Like Mike i Jax Jones. Ostravský festival Beats for Love představuje hvězdy letošního ročníku

Na hudebním festivalu Beats for Love v Ostravě vystoupí nejslavnější dýdžejské duo světa – bratři Dimitri Vegas a Like Mike. Vůbec poprvé se v létě českým fanouškům představí také britský producent Jax Jones. Ten se proslavil třeba spoluprací se zpěvačkou Demi Lovato. Ostrava 22:52 5. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na ostravském festivalu Beats for Love vystoupí dýdžejové Dimitri Vegas a Like Mike (archivní foto z roku 2023) | Foto: Imago Images | Zdroj: Reuters

„Dále Timmy Trumpet, skvělý showman a holandská legenda Armin van Buuren,“ vyjmenovává další výrazná jména letošního festivalu Beats for Love jeho programový ředitel Jiří Ramík.

„Máme toho ještě spoustu co oznámit, takže je možné, že si tam někdo ne úplně znalý elektronické hudby najde to svoje, co zná třeba z rádia a líbí se mu to,“ dodává.

Jedenáctý ročník jednoho z největších evropských festivalů elektronické hudby se uskuteční v ostravském areálu Dolních Vítkovic začátkem července.