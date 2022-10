Ve věku 89 odešel dirigent Libor Pešek. Připomeňte si ho v posledním rozhovoru na Radiožurnálu

V roce 1996 získal Řád britského impéria a v minulosti stanul v čele Královského filharmonického orchestru v Liverpoolu, ale rád se vracíval do pražských Dejvic. Libor Pešek byl legendou mezi českými dirigenty, přestože původně začínal s jazzem. Milovník aut, jazzový fanoušek a také náruživý pozorovatel hvězd Pešek vystupoval už jako gymnazista s vlastním jazzovým bigbandem. Později absolvoval obor dirigování na pražské Akademii múzických umění. Praha 19:24 24. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Libor Pešek stanul v čele Královského liverpoolského filharmonického orchestru | Foto: Jan Třeštík | Zdroj: ČTK

Mezi dirigenty prý nebyl sám, kdo začínal nejprve s jazzovou hudbou. Když se člověk v 15 letech naučí být kapelníkem, použije pak tyto zkušenosti i v symfonickém světě, říkal.

Začínající dirigenti to však podle něj mají poměrně těžké. „Nemají zkušenosti a orchestry vyžadují od dirigenta hodně,“ popisuje Libor Pešek v rozhovoru s moderátorem Petrem Králem.

Navíc ani umělci nebývají často příliš přátelští, a tak to mívá dirigent s přibývajícím věkem jednodušší. „Člověk totiž časem získá velké psychologické zkušenosti,“ připomněl.

‚Nic se nesmí přehánět‘

Přiblížit veřejnosti profesi dirigenta je poměrně náročné. Moderátor Petr Král se ji pokusil přirovnat k režisérovi nebo trenérovi.

„Proč je tak málo dirigentek? Ženy jsou velice muzikální a dobře připravené dirigentky. Když se jim nedaří prosadit, je to spíš vinou předsudků mezi členy orchestru nebo publika.“ Libor Pešek

„Pokud máte vlastní orchestr řadu let, hudební těleso do sebe dostane vaši představu zvuku,“ popisuje Libor Pešek v rozhovoru.

Jenže nic se nesmí přehánět, alespoň co se týče práce s umělci. „Nemůžete lidi unavovat technickými připomínkami. Spíš se to řeší pohledy, protože víme své,“ nastiňuje dirigentskou praxi.

Roli hraje i to, jestli dirigent spolupracuje se svým orchestrem, nebo jde o krátkodobou spolupráci. „Záleží, jestli to mezi dirigentem a orchestrem klapne už od začátku. Když hostujete, máte jen několik hodin na to, abyste něco dokázali,“ popisuje v rozhovoru slavný dirigent.

Oceňovaný doma i ve světě

Příznivec a propagátor Sukovy tvorby Pešek získal světové renomé zejména jako šéfdirigent Královského liverpoolského filharmonického orchestru, který vedl v letech 1987 až 1997.

Při příležitosti státní návštěvy britské královny Alžběty II. v České republice v roce 1996 obdržel Řád britského impéria. O rok později dostal z rukou prezidenta Václava Havla medaili Za zásluhy I. stupně.

V roce 2013 převzal Libor Pešek od zástupců společnosti Supraphon diamantovou desku za 635 tisíc prodaných nosičů. Před čtyřmi lety získal cenu klasické hudby Classic Prague Awards v kategorii za celoživotní přínos.