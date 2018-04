TOP 7. Poslechněte si nejlepší a nejúspěšnější hity zesnulého švédského DJ Aviciiho

V pátek zemřel populární švédský DJ Avicii, vlastním jménem Tim Bergling. Bylo mu pouhých 28 let. Proslavil se například písničkami Levels či Hey Brother. Jeho neúspěšnějším hitem se stalo Wake Me Up s 1,4 miliardou zhlédnutí na YouTube. Jeho nejúspěšnější skladby si můžete poslechnout zde.

