‚Vyvolávalo bolest.‘ Úspěšná DJka známá jako The Black Madonna si změnila jméno

Friends,



I have changed my name to The Blessed Madonna. pic.twitter.com/prCy5Qfb22 — The Blessed Madonna (@blessed_madonna) July 20, 2020

Známá americká autorka taneční hudby The Black Madonna si změnila umělecké jméno. Nově si říká The Blessed Madonna. Důvodem je rasová necitlivost, kterou její původní pseudonym u některých lidí vyvolával. Dokonce proti němu vznikla i petice. DJka vlastním jménem Marea Stamperová oznámila změnu v pondělí na svém twitteru, informoval The Guardian.