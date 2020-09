DJ Eric Morillo, autor světoznámé písně ‚I Like To Move It‘, byl nalezen mrtvý

Erick Morillo, známý DJ, který se proslavil především svou písní „I Like To Move It“ byl v Miami nalezen mrtvý, uvedla místní policie. Bylo mu 49 let.

Miami 15:07 2. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít