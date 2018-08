,Nezapomenu, co jsme spolu zažili.‘ Osobnosti taneční scény vzpomínají na legendárního DJ Loutku

V neděli zasáhla českou taneční scénu smutná zpráva. Zemřel jeden z nejznámějších dýdžejů Michal Maudr alias DJ Loutka. Na událost ještě v neděli reagovala řada jeho kolegů i fanoušků. „Byl jsi mi dlouhá léta bráchou, kterýho jsem nikdy neměl,“ napsal například na svém facebooku DJ Carlos Squint. Praha 14:05 19. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít DJ Loutka | Foto: repro FB, Michal Maudr DjLoutka

„Odpočívej v pokoji, můj drahý příteli. Nikdy nezapomenu na skvělé časy, které jsme spolu prožili v Praze a v Amsterdamu," napsal na facebook nizozemský DJ Dimitri Kneppers.

„Byl jsi mi dlouhá léta bráchou, kterýho jsem nikdy neměl, nemám slov, snad už jsi našel svůj svůj klid, ať Tě hudba provází věčně, R.I.P,“ reagoval na smrt DJ Loutky český dýdžej Carlos Squint.

Se vzpomínkami na zemřelého Michala Maudra se připojili i další. DJ Lumiere na facebook napsal: „R.I.P. dj Loutka, nikdy nezapomenu, co jsme spolu zažili... nechápu a nechci uvěřit!!!“

Čeněk Malý alias DJ Detrik pak na sociální síti vyzval k uspořádání rozlučkové party, které by se účastnili další dýdžejové.

„Kamaráde tak to opravdu nemělo skončit. Pro mne jsi byl vždy kluk, co vnímá stejně rád hudbu jako já. Ale už se stalo a nikdo to nevrátí,“ napsal dýdžej.

Ke vzpomínání na DJ Loutku se přidal i pražský klub Roxy, ten už loni při příležitosti jeho 50. narozenin vydal článek, ve kterém dýdžej shrnoval nejlepší momenty své kariéry.

Zprávu o smrti Michala Maudra v neděli jako první přinesl server rave.cz. Informaci pro iROZHLAS.cz potvrdila Lenka Senová, dramaturgyně klubu Roxy, kde dýdžej vystupoval.