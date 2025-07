Miluji, že drum and bass set snese víc žánrů zároveň. V Česku je skvělé publikum, říká britský DJ Sub Focus

Britský DJ a producent Sub Focus patří k nejvýraznějším postavám současné drum and bass scény. Na festival Beats for Love se vrátil jako jeden z hlavních headlinerů a po svém setu si udělal čas na rozhovor pro Radiožurnál. Mluvili jsme o jeho vztahu ke klasickému DnB, o vizuálech, které si sám navrhuje, i o tom, kdy poprvé slyšel jungle. Rozhovor Ostrava 14:45 3. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít DJ a producent Sub Focus | Zdroj: Beats For Love

Jaký byl váš set na Beats for Love?

Byl skvělý. Tenhle festival je pokaždé naprosto fantastický. Hlavní stage miluju. Díváte se odsud na obrovský industriální areál, kde se celý festival odehrává, a je to opravdu působivý pohled.

A hlavně – je úžasné vidět tolik lidí, kteří tu milují drum and bass. V Česku je navíc úplně skvělé publikum.

Liší se české publikum od toho britského?

Určitě ano. Myslím, že jsou tu oblíbené trochu jiné styly. Třeba tady častěji hraju techničtější, neuro věci – pro lidi, co se víc orientují v subžánrech drum and bassu.

Myslím, že to souvisí i s tím, že Beats For Love má v Česku tak silné postavení – a ten festival má temnější a techničtější zvuk. Takže ano, kdekoliv na světě jsou různé subžánry drum and bassu populární jinak.

Máte pořád rád klasický drum and bass, nebo vás baví spíš mix různých stylů?

Mám moc rád obojí. Vyrůstal jsem na drum and bassu v nultých letech, takže mám velkou slabost pro starší styly. Rád se inspiruji všemi érami DnB. Dnes večer jsem třeba hrál i trochu junglu, který má kořeny v devadesátkách, a taky tracky ve stylu „rolling“, které vycházejí z nultých let.

Na drum and bass miluju právě to, že jeho subžánry spolu můžou koexistovat v jednom setu. Když hrajete house, většinou se držíte jedné linie, ale u DnB můžete kombinovat melodické věci s tvrdšími beaty. Je to skvělý žánr pro ty, kteří chtějí v jednom vystoupení slyšet různé styly.

Jsou pro vás důležité vizuály na koncertech – světla, projekce, efekty, ohňostroje?

Určitě. Hodně se zapojuji do návrhu vizuální stránky svých vystoupení. Obzvlášť u show Circular Sound, na kterých si dávám velmi záležet. Pro ty, co to neznají – jde o koncerty s kompletní produkcí, kde je nad mou hlavou světelný kruh, který se během show pohybuje. Rád bych tuhle show jednou přivezl i do Evropy. Takže... zůstaňte na příjmu.

Pamatujete si, kdy jste poprvé slyšel drum and bass a řekl si, že tohle chcete dělat?

Ano! V té době se tomu ještě říkalo jungle. Bylo to někdy v devadesátkách, ve třídě, ve škole – někdo pustil track Incredible od M-Beat feat. General Levy. Úplně mi to tehdy vyrazilo dech, protože to znělo úplně jinak než cokoliv, co jsem do té doby slyšel.

Pak jsem začal objevovat lidi jako Goldie nebo The Prodigy – ti mě ovlivnili nejvíc. Hrál jsem tehdy v kapele, ale můj hudební vkus se úplně změnil. Od té doby jsem chtěl dělat elektroniku. A vlastně se tomu věnuju od dětství až dodnes.