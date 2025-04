Do Karviné míří světově uznávaný skladatel de Meij. Okouzlila ho nahrávka tamního orchestru Májovák

Je nádhera to žít, stojí to za všechny útrapy, říká Tichá, nejlepší sólová interpretka letošních Andělů

Kateřina Marie Tichá cenu získala za desku Plamen, na které spolupracovala s kapelou Bandjeez. „Je to závazek dělat to dál tak, jak to děláme, jak tomu věříme a jak to cítíme,“ řekla.