Do moravskoslezských chrámů a kostelů se vrací duchovní hudba. Začíná Svatováclavský festival

Zahajovacím koncertem v úterý v chrámu Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánských Horách odstartuje Svatováclavský hudební festival. Do konce září nabídne dvacet koncertů duchovní a takzvané staré hudby, a to ve významných památkách po celém kraji. Divákům se představí přední čeští i světoví umělci a hudební tělesa.

Ostrava Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Festival zahájí koncert v chrámu Panny Marie Královny v Ostravě - Mariánských Horách na Stojanově náměstí

Festival zahájí koncert v chrámu Panny Marie Královny v Ostravě - Mariánských Horách na Stojanově náměstí | Foto: Ivan Prokop | Zdroj: Profimedia

Zahájení festivalu se ponese v duchu 80. výročí konce druhé světové války. Celkem 230 interpretů představí divákům Válečné rekviem Benjamina Brittena.

Přehrát

00:00 / 00:00

Genius loci moravskoslezských kostelů opět podtrhne živá duchovní hudba Svatováclavského festivalu

Autor dílo napsal při příležitosti znovuvysvěcení bombami zničené katedrály ve městě Coventry v Anglii v roce 1962. Na tomto koncertě se spojí Symfonický orchestr Českého rozhlasu s Pražským filharmonickým orchestrem, který doplní Dětský sbor Radost Praha.

Festival je výjimečný zejména tím, že se koná ve významných chrámech, kostelech a dalších památkách. Letos mohou návštěvníci na koncerty zamířit třeba do kostelů v Opavě, Příboře nebo Třinci.

Jeden z koncertů se koná také v kopřivnickém Muzeu nákladních automobilů. Místa, kde se koncerty konají, se pečlivě vybírají tak, aby co nejvíce umocnila celý zážitek, říká dramaturg a ředitel festivalu Igor Františák.

2:18

Bach a Händel rozezní unikátní Englerovy varhany. V Olomouci začíná mezinárodní varhanní festival

Číst článek

„Náš festival se celé roky snaží o propojení genia loci samotných prostor s živým provozem hudby. Od dvacátého ročníku Svatováclavského hudebního festivalu jsme rozšířili portfolium prostor, takže už koncerty nemáme pouze v sakrálních prostorách, jako jsou kostely nebo modlitebny, ale také v technických a historických památkách celého Moravskoslezského kraje,“ popisuje Františák.

Jména z Česka i ze světa

Program akce láká na jména známých českých i zahraničních umělců. Mezi nejočekávanější účinkující letos patří třeba hráč na fagot Sergio Azzolini, který představí českou klasicistní hudbu v kostele ve Staré Bělé.

Dalším vyhlíženým jménem je Luigi De Donato, italský sólista na basu. Z českých interpretů se představí třeba Marek Eben s uměleckým přednesem díla svého otce Petra Ebena: Labyrint světa a ráj srdce nebo sopranistka Kateřina Kněžíková společně s ostravskou Janáčkovou filharmonií.

Silvie Mikulcová, Ondřej Polášek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Hudba

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme