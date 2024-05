Do Obecního domu a k 100. výročí. Rozhlasoví symfonici mají plány na novou sezonu i s Popelkou

Šéfdirigent Petr Popelka zůstává v čele Symfonického orchestru Českého rozhlasu až do června 2026, kdy těleso oslaví 100 let. Spolu s ním povede symfoniky hlavní hostující dirigent Robert Jindra, který rovněž zůstane spojený s rozhlasovým orchestrem až do kulatého výročí. Novinkou pro nadcházející sezonu jsou koncerty, které se budou konat v Obecním domě.

