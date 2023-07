VIDEO: ,Jsme zpět.‘ Kapela Dogstar s Keanu Reevesem vydá po 23 letech album

Rocková kapela Dogstar chystá po 23 letech vydání desky. Trio s baskytaristou Keanu Reevesem, známým z filmů Matrix nebo John Wick, zároveň letos v létě vyrazí na koncertní turné, na kterém chce nové skladby představit. Půjde o třetí album kapely, která se na přelomu milénia rozpadla, ale loni ohlásila návrat. Washington 10:10 20. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Jsme zpět,“ oznámila kapela Dogstar na svém instagramu loni v červenci a přidala fotku ze své historie.

Album Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees má vyjít 6. října. Součástí bude i skladba Everything Turns Around, která už má svůj videoklip. A skupina ji popsala jako „zábavnou letní píseň“.

Turné po Severní Americe a Japonsku se třiceti zastávkami má začít už v srpnu, tedy ještě před vydáním desky.

Dogstar tvoří zpěvák a kytarista Bret Domrose, bubeník Rob Mailhouse a baskytarista Keanu Reeves. Kapela začínala v devadesátých letech, ještě předtím, než se Reeves proslavil snímky Nebezpečná rychlost, Ďáblův advokát nebo Matrix.

Russell Crowe ve Varech vystoupil jako hudebník. ‚Někdo hraje Shakespeara, já raději rock’n’roll,‘ říká Číst článek

„Začínali jsme v garáži, poté jsme začali psát písničky a pak si řekli: pojďme je zahrát, a potom: pojďme koncertovat,“ popisoval před lety herec.

Dokonce dělali předskokany Davidu Bowiemu nebo Bon Jovimu. Vydali dvě alba Our Little Visionary (1996) a Happy Ending (2000), zahráli také na festivalu Glastonbury, poté se ale na přelomu milénia rozpadli.

Členové kapely Dogstar - Keanu Reeves, Robert Mailhouse a Gregg Miller | Foto: Daniel DeSlover/Sipa | Zdroj: Reuters

Loni v červenci ale kapela ohlásila návrat. Letos v květnu vyrazili do Kalifornie na festival BottleRock, kde poprvé po dvaceti letech zahráli veřejně starší skladby, ale představili i nové písně z chystané desky. V úterý pak zahráli v klubu Roxy v Los Angeles.

Rockové muzice se kromě Reevese věnují i další hollywoodské hvězdy. Johnny Depp zahrál minulý týden v Brně. A Russell Crowe letos dokonce zakončil na filmovém festivalu v Karlových Varech své turné. Hudbě se věnují třeba i herci Kiefer Sutherland či Billy Bob Thornton.