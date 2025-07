Dokázal jméno Ozzy Osbourne povýšit na značku. Black Sabath měli obrovskou sílu, myslí si Špulák

Na konci šedesátých let založil Ozzy Osbourne se svým přítelem a kytaristou Tomy Iommim skupinu Black Sabath, se kterou se rozešel kvůli svým závislostem. V roce 1980 vyšel jeho první sólový debut Blizzard of Ozz. S Black Sabath později znovu spolupracoval. „Osbourne byl až do poslední chvíle svého života muzikant tělem i duší, muzika byla jeho život,“ říká o něm hudební publicista a kritik Jaroslav Špulák. Praha 15:08 23. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák Ozzy Osbourne | Zdroj: Fotobanka Profimedia, Český rozhlas

Kapela Black Sabath určitě patřila k nejvlivnějším kapelám druhé poloviny dvacátého století. Jak moc na tom měl zásluhu právě Ozzy Osbourne?

Ozzy Osbourne byl jedním ze čtyř členů této skupiny. A v těchto dnech se hovoří zejména o tom, že to byl právě Ozzy Osbourne, kdo měl v té kapele zásadní roli, pokud jde o vliv na ostatní. Ale ta kapela fungovala jako celek.

Hlavním autorem byl kytarista Tony Iommi a to, že každý ze členů měl svoji velkou osobnost, měl názor a ve finále si všichni rozuměli v tom, kam chtějí s tou muzikou jít a jakým způsobem chtějí hudbu dělat, to způsobilo obrovskou sílu, kterou ta kapela na scéně měla.

Kam se potom posunul Ozzy Osbourne ve své sólové kariéře? Jak se změnila jeho hudba?

Ozzy Osbourne začal vycházet vstříc, řekněme, mainstreamovému publiku. Pokud si poslechnete desky skupiny Black Sabath, on jich před svým odchodem natočil osm, tak to byla tvrdá, velmi razantní, hluboká muzika.

Pokud si poslechnete už první desku Ozzyho Osbourna z roku 1980, tak zjistíte, že ty písničky jsou obecně více přijatelné, jsou možná i melodičtější, jsou optimističtější a takové prosvětlené. A ještě jednu zásadní věc přinesl Ozzy Osbourne do své sólové tvorby, začal se více zabývat rockovými baladami a dal jim v podstatě vážnost.

Je zjevné, co způsobilo ten obrat k té, řekněme, melodičtější muzice a k rockovým baladám?

Poté, co odešel z kapely Black Sabath, chtěl asi Ozzy Osbourne dokázat světu, že je silná osobnost a má co říct. Osbourne byl totiž až do poslední chvíle svého života muzikant tělem i duší, muzika byla jeho život.

To, že se k tomu přidružily jeho osobní problémy, problémy se závislostí, to byla druhá věc. Ale Ozzy se chtěl proslavit zejména jako muzikant a právě tou jinakostí se postavil proti Black Sabath, proti tomu zvuku, podle kterého ho fanoušci znali, a vytvořil svůj vlastní, se kterým pak šel na své sólové dráze.

Úctyhodné je i to, že on nežil jen z minulosti, ze své slávy, ale ještě v roce 2023 získal Cenu Grammy za nejlepší rockové album za Patient Number 9. Dokázal i později, do své hudby vnášet nové věci?

To už bych řekl, že ne, protože Ozzy Osbourne byla značka a jemu stačilo na těch posledních deskách natáčet písničky v tom duchu, ve kterém ho fanoušci znali a ve kterém ho chtěli slyšet.

Pravdou ale je, že se spojil s novým mladým producentem, a on byl ten, kdo dal soundu Ozzyho Osbourna takovou tu svěžest, takovou tu současnost. Proto se do posledních desek Ozzyho Osbourna tvrdilo, že jestli někdo velmi zásadně ovlivňuje rockovou scénu obecně, je to právě stařík Ozzy Osbourne.

On byl dobře zapamatovatelný. Hlavně v jedné části své hudební kariéry i vizuálně. Měl takovou satanistickou image, podmalované oči. Bylo to v té době něco nového, nečekaného, jak to vzniklo? Jakou souvislost to mělo s hudbou Black Sabath?

Image byla pro Black Sabath důležitá, ale Ozzy Osbourne byl už ve škole extrémní herec, člověk, který chtěl být vidět.

Spolužáci na něj vzpomínají tak, že sice neměl příliš dobrý prospěch a nebyl jim v tomto ohledu příkladem, ale pokud jde o to, aby je zabavil, aby chodil do školy v převlecích za Drákulu nebo Frankensteina, tak to dělal.

Ozzy Osbourne měl rád svět hororů, svět napětí, svět detektivek, svět filmů, při kterých běhá mráz po zádech. A to se právě snažil spolu se svými spoluhráči z Black Sabath dostat do vizuální součásti tohohle spolku.

Myslím, že se mu to podařilo a i v tomto ohledu měl obrovský vliv na hudební scénu, protože ty symboly, které používali Black Sabath, později třeba používaly kapely z oblasti black metalu, a to už je opravdu velmi razantní a tvrdý styl.

Čím se tedy Ozzy Osbourne, zapíše do dějin nejen rockové hudby? Co u něj bylo to výjimečné, neopakovatelné?

Výjimečný byl tím, že dokázal jméno Ozzy Osbourne povýšit na značku, která byla symbolem pro rockovou muziku.

Výjimečný byl také tím, co všechno dokázal přežít. Já si pamatuju, že v roce 2010 dělali vědci ve státě Massachusetts výzkum z jeho krve a zjistili, že v jeho genech jsou zajímavé úkazy. Jedna věc byla ta, že měl předpoklady pro to, aby měl Parkinsonovu chorobu, což se také později stalo.

Potom měl také předpoklady k tomu, aby byl závislý na návykových látkách, ale zároveň se v tom genu objevila informace, že má předpoklady na to, aby nad těmi látkami vítězil a aby jim nepodlehl. On v tomto ohledu zažil velmi drsný život. Byl i na několika protialkoholních léčeních, musel s tím bojovat.