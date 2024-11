„Dvořák je pro mě srdcová záležitost.“ Eleonore Kinsky veřejnosti otevřela dům slavného českého skladatele

Pro organizaci House of Lobkowicz pracuje Eleonore Kinsky na zámku v Nelahozevsi už přes šest let. Pět let byla v jednom kole, pracovala na přípravách otevření rodného domu Antonína Dvořáka. A i díky ní tak ožila tato vzácná památka v domě číslo popisné 12, kde rodina světoznámého hudebního skladatele provozovala hostinec a řeznictví. Příběh Eleonore Kinsky je další ze seriálu Českého rozhlasu Narozeni do svobody o inspirativních mladých lidech. Narozeni do svobody Nelahozeves 7:00 21. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muzikoložka a kurátorka rodného domu Antonína Dvořáka Eleonore Kinsky | Foto: House of Lobkowicz

V tanečním sále v rodném domě Antonína Dvořáka po stisknutí tlačítka u bílého sloupu začíná hrát hudba. Nahoře se točí kruh s barevnými postavami.

„Tady byl taneční sál a stáje. Na druhé straně světnice byla hospoda,“ popisuje třiatřicetiletá Eleonore. Posledních pět let byla její hlavní pracovní náplní příprava expozice v rodném domě slavného hudebního skladatele. „Když jezdil vlakem do vydavatelství do Berlína, pokaždé jel přes Nelahozeves,“ připomíná.

Muzikoložka Eleonore má kancelář v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě. „Dvořák je pro mě srdcová záležitost, ale musím říct, že k němu patří i další velcí skladatelé, z Česka například Zelenka. Rodinně je pro mě důležitý Bach, Brahms, Schubert nebo Mozart,“ vyjmenovává Eleonore.

„Já jsem se narodila v Paříži, protože rodiče tam zrovna pracovali. Jsou z Rakouska, Německa a původně i z Česka, trošku mezinárodní. Doma mluvíme německy. Roku 1996 jsme se stěhovali zpátky do Česka, poté jsem studovala v Německu a poté v Londýně na King's College,“ vysvětluje svůj původ.

Práce u Lobkowiczů

„Lidé se mi ohledně práce smějí, protože mám e-mail Kinsky zavináč Lobkowicz. Doufám, že jsem se sem dostala díky tomu, že umím svoji práci dobře,“ pokračuje.

Ředitelka Lobkowiczkých sbírek a edukačních programů Dita Baker je ráda, že má tuto mladou ženu v týmu.

„Ona je především neuvěřitelně pracovitý člověk s vášní a oddaností pro věc. Její pracovní morálka hraničí s workoholismem, což je nám v týmu Lobkowiczkých sbírek velmi blízké. Všechny vlastnosti z ní dělají těžko nahraditelnou kolegyni a rozhodně nenahraditelnou přítelkyni nás všech v Lobkowiczkých sbírkách,“ hodnotí Eleonore její vedoucí.

Že svoji práci dělá s celým kolektivem dobře, potvrzují v rodném domě Antonína Dvořáka i malé děti. Už po chvíli vědí, kdo Dvořák byl. „Byl hodně významný hudebník, a taky hodně významný muzikant, kterého známe dnes po celém světě,“ naučil se jeden malý návštěvník výstavy.

Eleonore si váží svobody, kterou u nás máme díky sametové revoluci už 35 let. „Svoboda znamená, že můžu dělat práci, která mě baví.“