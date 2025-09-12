Ed Sheeran otevírá novou éru. Album Play přináší radost i exotické vlivy

Britský zpěvák Ed Sheeran vstupuje do nové etapy své hudební kariéry. Po sérii alb, která systematicky pojmenovával podle matematických symbolů (+, x, ÷, –), vydal v pátek novinku s názvem Play. Ta se od jeho předchozí tvorby liší hravostí, barevností a inspirací v různých světových kulturách.

Ed Sheeran otevírá novou éru. Album Play přináší radost i exotické vlivy (archivní foto)

Podle Sheerana je Play radostná a optimistická nahrávka, která pro něj znamená symbolický restart. „Cestoval jsem po světě, a novou desku jsem proto natáčel v různých studiích a s vlivem naprosto odlišných kultur. Dokonce jsem se kvůli jednomu songu naučil pár slov persky. A právě o tom je hudba – o neustálém učení nových věcí,“ řekl v rozhovoru pro australský pořad 60 Minutes.

Na albu se potkává západní pop se zvuky z Indie, Persie či Irska. Sheeran přitom zdůrazňuje, že hledal rovnováhu mezi experimentem a mainstreamovým zvukem, který osloví široké publikum. 

„Rádio pro mě stále hraje velkou roli. Vím, že se vede debata, jestli je rádio ještě důležité, ale pro mě určitě. Vytváří hity a udržuje je. Dnes už hudbu neměřím statistikou, ale tím, jak písně fungují naživo,“ dodal v pořadu Popcast.

Nové skladby zazní už na chystaném turné, které zpěváka zavede například do Německa, Francie nebo Austrálie. Koncerty nabídnou velkolepou produkci na stadionech, jakou mohli čeští fanoušci zažít loni v Hradci Králové. Sheeran si ale zároveň rád odskočí i do menších klubů, kde v komornějším prostředí hraje pro několik desítek lidí.

