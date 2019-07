Ed Sheeran zahrál hity jako Shape of You. Jeho koncert byl za posledních 15 let největší v Česku

Britský zpěvák, skladatel a textař Ed Sheeran rozezpíval v neděli desetitisíce lidí na prvním ze dvou koncertů v pražských Letňanech. V hledišti bylo podle pořadatelů téměř 80 tisíc fanoušků. Do Letňan dorazilo předtím nejvíce lidí před třemi lety na koncert AC/DC, který sledovalo 60 tisíc návštěvníků. Nadšení diváci aplaudovali hitům jako Bloodstream, Thinking Out Loud a především Shape of You. Druhé vystoupení následuje v pondělí večer. Praha 9:30 8. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský hudebník Ed Sheeran během koncertu v portugalském Lisabonu v červnu 2019 | Foto: EPA-EFE | Zdroj: Profimedia

Zrzavý dívčí idol, jehož přivítalo publikum velkým jásotem, zahájil koncert na modře zabarvené scéně skladbou Castle on the Hill ze svého loňského třetího studiového alba nazvaného ÷ (Divide).

Poté divákům připomněl svou minulou návštěvu v Praze v únoru 2015 v holešovické Tipsport Areně.

V programu byly i písně The A Team a You Need Me, I Don't Need You z jeho debutového alba + (Plus) a I See Fire, Sing či Tenerife Sea z druhé nahrávky × (Multiply).

Sheeran vydá po svých vystoupeních v Praze nové album. Bude se jmenovat No. 6 Collaborations Project a na trh se dostane 12. července. Z něho na koncertech představuje skladby Beautiful People a I Don't Care.

Bez doprovodné kapely

Podle loňského žebříčku časopisu Forbes je Sheeran třetím nejlépe placeným hudebníkem na světě, loni vydělal 110 milionů dolarů, tedy v přepočtu 2,5 miliardy korun.

Jeho show postrádala okázalost hudebních celebrit, Sheeran v obyčejném černém tričku vystoupil sám bez doprovodné kapely a při hře na kytaru si vypomáhal přednatočenou hudbou. Při zpěvu ho často doprovázelo vděčné publikum, které znalo část jeho textů.

Před Sheeranem se v roli předkapel představili švédská zpěvačka Zara Larssonová a britský kytarista James Bay. Také oni se od přítomných posluchačů dočkali potlesku.

Koncert provázela přísná bezpečnostní opatření a lidé museli při příjezdu i odjezdu v okolí Letňan počítat s dopravními uzávěrami.

Britský zpěvák, skladatel a textař Ed Sheeran, považovaný za jednu z nejvýraznějších osobností současné hudební scény, přijel do Prahy v rámci svého evropského turné Divide 2019.

První ze dvou koncertů

Sheeranovy koncerty patří v současné době k nejprodávanějším na světě. Pražské vystoupení bylo vyprodáno po pár hodinách od spuštění předprodeje. Pořadatelé proto vzápětí přidali další vystoupení, které se na stejném místě uskuteční v pondělí.

Policie upozornila, že v souvislosti s koncertem bude přijímat bezpečnostní opatření a návštěvníci musí opět počítat s dopravními uzávěrami.

Na zajištění pořádku se budou znovu podílet policisté antikonfliktního týmu, příslušníci dopravní a pořádkové policie, kriminalisté i městští strážníci. Policie uzavře některé komunikace v okolí letiště.

V šest hodin ráno uzavřou ulici Beladaovu, v 11.00 bude uzavřen provoz v ulicích Tupolevova a Beranových. Vjezd budou mít povolen pouze rezidenti a městská hromadná doprava.

Policie nabádá Sheeranovy fanoušky, aby do Letňan vyrazili městskou hromadnou dopravou, a ne auty, protože v Letňanech je malá parkovací kapacita.

Provoz metra na lince C bude posílen a po skončení koncertu bude prodloužen do 01.00 ráno.

Největší koncert za 15 let

Sheeranův koncert se podle počtu přítomných diváků zařadí k vůbec největším podobným akcím v Česku. Tabulce největších koncertů bezpečně vévodí vystoupení Rolling Stones ze srpna 1995, na Strahovský stadion tehdy dorazilo na 130 tisíc lidí.

Jen o 10 tisíc méně fanoušků pak o rok a měsíc později přilákal na Letenskou pláň zpěvák Michael Jackson. Téměř stejný počet lidí přišel také v září 1994 na Strahov na koncert kapely Pink Floyd.

Stounům patří i další primát, žádná skupina ani interpret nepřilákal v součtu tolik fanoušků jako oni. Na pět pražských koncertů (1990, 1995, 1998, 2003 a 2018) a jeden brněnský (2007) dohromady přišlo na 400 tisíc lidí.

Zatím naposledy zahráli Rolling Stones v Česku začátkem loňského července v Letňanech před 50 tisíc návštěvníky. Podobný počet lidí jako Ed Sheeran pak přilákala ještě vystoupení U2 (srpen 1997), slovenské kapely Elán (září 2003) nebo českého Kabátu (září 2014).

Osmadvacetiletý hudebník má čtyři trofeje Grammy, pětkrát získal Brit Award a řadu dalších prestižních cen. Na konci roku 2017 obdržel Sheeran Řád britského impéria za své aktivity v oblasti hudby a charity.