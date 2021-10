Zpěvák Ed Sheeran vydal nové album. Představil jej krátkými videi na YouTube

Ed Sheeran hrající doma na bicí, Ed Sheeran naložený v ledové vaně a nebo Ed Sheeran snící o svém ideálním rande. Novou desku zpěvák představil netradičně na krátkých videích na serveru YouTube. Podle jeho slov je album hlavně o dospívání.

„Cítím, že se můj život změnil. Poslední celosvětové turné k desce Divide bylo opravdu šílené. Je to trochu jako aplikace v telefonu, kde jsou tři tlačítka - start, stop a pauza. Musel jsem pozastavit můj osobní život. Když ale to turné skončilo, tak jsem zase mohl stisknout tlačítko start. Sice jsem teď nahrával novou desku, ale dokázal jsem taky všechno dohnat a mám pocit, jako bych se usadil,“ svěřil se Sheeran podcastu New Music Daily.

Sheeran pojmenovává desky podle matematických znamének. Po debutovém album s označením ´+´ z roku 2011 následovaly ještě názvy ´x´ a ´÷´. Teď k nim britský zpěvák s irskými kořeny přidává ještě desku ´=´.

S novým albem se Ed Sheeran chtěl pochlubit veřejně na několika soukromých koncertech a také v médiích. Místo toho je ale v těchto dnech v karanténě, protože měl pozitivní test na covid-19.

„Ahoj, řídím se všemi vládními pokyny, a jsem proto v domácí izolaci. Omlouvám se každému, koho jsem zklamal. Dávejte na sebe pozor,“ vzkázal svým fanouškům přes Instagram.

Elton John vydává nové album. Spolupracoval na něm i s Dua Lipou, Steviem Wonderem nebo Gorillaz Číst článek

Ale ani doma se nenudí. Promo k nové desce, na které je 14 nových skladeb, bude dělat on-line. A už teď plánuje další evropskou koncertní šňůru, kterou s ohledem na všechny názvy studiových desek pojmenoval jako Matematické turné. Začne příští rok v dubnu v irském Dublinu a pokračovat bude v Německu nebo Rakousku a v Polsku.

A nová deska není jediná novinka. V následujících týdnech by měl vydat speciální vánoční singl, který nazpíval s Eltonem Johnem. A i ten by se po boku nových písní mohl zařadit na nejvyšší místa světových hitparád.