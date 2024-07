Ed Sheeran zazpíval na otočném pódiu přes dvě desítky svých hitů. Přídavkem byla píseň Shape of you

Zpěvák Ed Sheeran fanoušky hned v úvodu pozdravil v Češtině. Ke zhruba padesáti tisícům lidí zvolal: „Dobrý večer, Hradec Králové!” Název města, ve kterém vystupuje, si dokonce nechal napsat i na tričko, které měl na sobě během skoro celého koncertu.

Tím si mnozí fanoušci oddechli, protože už z minulosti známe, že někteří interpreti, kteří vystupovali například na festivalu Rock For People nepozdravili návštěvníky Hradce Králové, ale Prahy.

Na pódiu si Ed Sheeran většinou vystačí sám s takzvaným looperem. To je zařízení, na které si za pochodu nahrává všechny zvuky – posluchači tak mají dojem, že je s ním celá kapela.

Čtyřnásobný držitel ceny Grammy připomněl i příběh písně The A Team. Tu napsal, když mu bylo osmnáct a hrál ji po barech a klubech, tehdy s ní nikoho nezaujal. Dnes ji ale hraje po celém světě.

Britský písničkář s irskými kořeny vystoupil na speciálním kruhovém pódiu. Díky tomu měl každý fanoušek v areálu jistotu, že zpěváka uvidí. U tohoto pódia, které nemá ve světě obdoby, totiž není jasně dané, kde je čelo.

Ed Sheeran na bezmála dvou a půl hodinovém koncertu zazpíval písně ze svých sedmi vydaných studiových desek. Jako přidavek nechyběl hit Shape of You. Druhé vystoupení na stejném místě přidá v neděli večer.

Ewa Farna a Calum Scott

Hlavní hvězdě, kvůli které fanoušci dorazili, ještě předskakovala se svým krátkým koncertem Ewa Farna a britský zpěvák Calum Scott. Ten si pak ještě s Edem Sheeranem zazpíval svůj známý hit You Are the Reason.

Pro areál královehradeckého letiště byl koncert zatěžkávací zkouškou. Organizátoři by rádi ve východočeském městě přivítali další velké hvězdy. A to například v rámci festivalu Rock For People.