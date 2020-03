Koncerty Einstürzende Neubauten a Nicka Masona se přesouvají. Vstupenky zůstávají platné

Přesun koncertních turné ohlásili němečtí Einstürzende Neubauten i bubeník Pink Floyd Nick Mason se svou kapelou Saucerful of Secrects. Po Van der Graaf Generator jsou to další dva umělci pořádající agentury 10:15 Entertainment, kteří se rozhodli své koncertní aktivity zahrnující i Prahu posunout na pozdější termíny z důvodu koronaviru. Za pořadatele o tom informoval Pavel Turner. Praha 11:43 19. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Formace Einstürzende Neubauten | Foto: Kryštof Havlice

„Momentálně jednáme s managementem všech tří kapel. S Van der Graaf Generator se nám povedlo najít termín skoro obratem, koncert se bude konat 13. září opět v Divadle Archa,“ uvedla promotérka Milena Palečková.

PŘEHLEDNĚ: Premiéra Šarlatána a 3Bobule se odkládá, festival Jeden svět by mohl pokračovat na podzim Číst článek

Zakoupené vstupenky na Van der Graaf Generator jsou v platnosti, nové se budou prodávat na pokladně Divadla Archa a v síti GoOut. Ti diváci, kterým nový termín nebude vyhovovat, budou moci vstupenky vrátit.

Nové termíny

Formace Einstürzende Neubauten se chystala na svém turné The Year of The Rat Tour přestavit očekávané studiové album 22. května v pražském Foru Karlín. „Bohužel v tomto případě bylo těžké nalézt termíny ještě v tomto roce, a tak se původně plánovaný koncert přesune až na květen nebo červen příštího roku,“ sdělila Palečková. Již zakoupené vstupenky zůstávají také v platnosti.

Avizované britské a evropské turné se rozhodl přesunout i Nick Mason se svou kapelou Saucerful of Secrets, který měl původně vystoupit 27. května ve Foru Karlín. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Ve čtvrtečním prohlášení potvrdil tuto skutečnost jeho management a zároveň ohlásil nové termíny anglické části.

Ta byla přesunuta na říjen tohoto roku. Evropská část turné naopak ještě potvrzena nebyla. „Čeká se na to, jak se situace ohledně koronaviru v Evropě vyvine vzhledem k současným opatřením vlád jednotlivých evropských zemí,“ sdělil v prohlášení management.