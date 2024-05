Další kapitola Elánu. Poprocková kapela pokračuje v činnosti, představila nového klávesistu a píseň

Hudbu prý moc neposlouchá a skupinu Elán už vůbec ne. To ji přitom v roce 1968 zakládal. Jožo Ráž společně s dalšími členy kapely v pondělí představili novou píseň a taky nového klávesistu. Je to píseň, která kombinuje všechno to, co fanoušci skupiny Elán mají tak rádi, tedy výraznou emotivní hudbu a text, se kterým se může ztotožnit prakticky kdokoliv. Praha 23:06 6. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva členové skupiny Elán Ján Baláž, Štefan Bugala, Pavol Bartovic, Peter Farnbauer, Ľubo Horňák a Jožo Ráž pózují před tiskovou konferencí, 6. května 2024, Praha | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

S touto novinkou Eláni otevírají také jednu z dalších kapitol. Na podiu se k nim po loňském úmrtí hudebníka Vašo Patejdla přidá nový člen, klávesista Pavel Bartovica.

„Je to pro mě velká čest, že mě pánové oslovili. Je to kapela, která má za sebou extrémně dlouhou cestu v rámci Slovenska a Česka. Je to opravdu legenda. Ani na sekundu jsem neváhal,“ říká Pavel Bartovica, který v minulosti vystupoval například i s Marikou Gombitovou.

S novinkami ve skupině je spokojený i frontman Jožo Ráž. I po pětapadesáti letech se stále těší na každý koncert, i když v posledních letech Eláni vystupovali jen výjimečně.

„Je to makačka, o život. Stále mě baví to, když nastoupím před sto nebo dvacet tisíc lidí. A já jim dám to svoje, to nejlepší co mám a co umím. A oni mi dají něco, co nemohu nijak jinak získat. Na tom jsem závislý a je to geniální,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Jožo Ráž.

Eláni mají na kontě 15 studiových desek. Frontman Jožo Ráž se zamyslel i nad tím, co bude se skupinou dál.

„Já si myslím, že Elán je nesmrtelný. Nikdy neskončí. Ale co bude, to nikdo nevíme,“ uzavírá Jožo Ráž.

Skupina Elán se teď bude připravovat na koncerty v Česku a na Slovensku. V pražské O2 aréně vystoupí letos v září rovnou dvakrát. Další koncert na stejném místě odehraje příští rok v únoru a vůbec poprvé to bude i se symfonickým orchestrem.