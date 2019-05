Britský zpěvák a klavírista Elton John v úterý naposledy vystoupí v Česku. Fanoušci ho večer přivítají v pražské O2 areně. Koncert je součástí série nazvané Farewell Yellow Brick Road. Potrvá celkem tři roky, začala loni a skončí roku 2021, a čítá přes 300 koncertů. Rozlučkové vystoupení fanouškům ukáže jeho více než padesátiletou hudební cestu. Elton John přitom dokáže publikum zaujmout svými třpytivými kostýmy a třeba i hraním na piano nohama. Praha 9:45 7. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský zpěvák a klavírista Elton John během koncertního turné Farewell Yellow Brick Road, tady konkrétně v Los Angeles | Foto: Mario Anzuoni | Zdroj: Reuters

300 milionů prodaných alb po celém světě, 31 platinových desek, pět cen Grammy. A takto by šlo pokračovat dál.

Písně Eltona Johna poprvé fanoušci v Česku slyšeli už v roce 1984. Bylo to nejen v pražském tehdejším Paláci kultury, ale taky v Havířově.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Praha přivítá Eltona Johna, zakončuje svou hudební cestu delší než půl století. Téma pro Jiřího Štefla

Organizátorům se v té době nelíbilo, když si dával nohy na klavír. Od té doby se k nám ale pravidelně vrací. Na úterním koncertu nebudou chybět jeho známé hity.

„Jestliže se turné jmenuje Farewell Yellow Brick Road, což je parafráze na jeho velký hit Sbohem, žlutá dlážděná cesto, tak ty největší hity tam samozřejmě budou. A myslím, že na tomto turné není žádný čas na experimenty, že to bude sázka na jistotu,“ přibližuje pro Radiožurnál hudební publicista Miloš Skalka, který vystoupení Eltona Johna viděl pětkrát.

„Píseň Candle In The Wind, kterou kdysi věnoval Marilyn Monroe, a potom ji oprášil a věnoval ji tragicky zesnulé princezně Dianě, nepochybně zazní ve verzi o Marilyn Monroe. Elton John se totiž po pohřbu princezny Diany prohlásil, že tuto verzi už nikdy koncertně uvádět nebude,“ doplňuje.

Bude skládat, ale ne koncertovat

Elton John naposledy navštívil Prahu v listopadu 2016. Tehdy jeho show přilákala do O2 areny zhruba 13 tisíc fanoušků. Konec svého vystupování oznámil minulý rok v živě vysílaném videu na internetu. Chce prý trávit více času s rodinou.

„Žil jsem úžasný život, udělal jsem úžasnou kariéru, měl jsem neuvěřitelné štěstí, ale prioritou jsou teď moje děti, můj manžel a rodina. Nechci tím říct, že nebudu tvořit, ale už nebudu cestovat,“ prohlásil tehdy slavný britský zpěvák a klavírista.

Don't Worry Be Happy. Bobby McFerrin přenesl komorní atmosféru do velkého sálu Číst článek

A Skalka k tomu dodává: „Bude nadále nahrávat desky a nadále bude produkovat, jenom už nebude koncertovat. Ale nikdy neříkej nikdy.“

Hudba ale není jediná oblast, které se Elton John bude věnovat dál. Na začátku devadesátých let založil nadaci na pomoc nemocným AIDS. Nejen za to ho v roce 1998 britská královna povýšila do šlechtického stavu. Elton John tak může využívat titul Sir.

A vyšel i na australských poštovních známkách a má svoji hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.

Tenhle měsíc pak o Eltonu Johnovi ještě uslyšíme. Ve čtvrtek 30. května bude mít premiéru jeho životopisný hraný film. Jmenuje se Rocketman, tedy podle jeho velkého hitu z roku 1972.