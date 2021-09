Elton John odkládá evropskou část turné na rok 2023. Musí na operaci se zraněnou kyčlí

Čtyřiasedmdesátiletý zpěvák měl letos vystoupit v několika evropských městech včetně Mnichova, Paříže či Londýna v rámci svého rozlučkového turné s názvem Farewell Yellow Brick Road.

Afektovaný, teatrální a zdrcující. Muzikál Rocketman skvěle zachycuje esenci Eltona Johna Číst článek

Odklad se netýká České republiky, kde zpěvák odehrál svůj poslední koncert v květnu 2019 ve vyprodané O2 areně. Při té příležitosti se rozloučil s českými fanoušky.

Němci, Britové, Francouzi nebo Španělé se ho dočkají až v roce 2023. Zpěvák již přesunul data všech evropských koncertů, které jsou k nalezení na jeho webových stránkách. V roce 2022 má koncertovat ve Spojených státech.

Praha přivítá Eltona Johna, zakončuje svou hudební cestu delší než půl století Číst článek

Elton John řekl, že v létě upadl na tvrdém povrchu a od té doby trpí bolestí. „Navzdory intenzivní fyzioterapeutické a specializované léčbě se bolest stále zhoršuje a vede ke zvýšeným pohybovým obtížím. Doporučili mi, abych operaci podstoupil co nejdříve, pokud se chci vyhnout dlouhodobým komplikacím a vrátit se do dobré fyzické kondice,“ uvedl zpěvák v prohlášení.

Fanouškům slíbil, že koncerty odehraje v roce 2023 a postará se, aby čekání na ně stálo za to. Operace by neměla ovlivnit americkou část turné. Elton John uvedl, že lednový koncert v New Orleans by měl odehrát podle plánu.

Zpěvák turné, které by mělo být jeho posledním, zahájil 8. září 2018 v Allentownu v Pensylvánii. Šňůru přibližně 300 koncertů pak v březnu 2020 přerušila pandemie covidu-19.