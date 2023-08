Eminem vyzval republikánského prezidentského kandidáta, ať nepoužívá jeho hudbu v kampani

Dopis 38letému politickému nováčkovi a podnikateli zaslala Eminemova nahrávací společnost BMI, která Ramaswamyho požádala, aby přestal ve své předvolební kampani používat hudbu známého rappera.

Ramaswamy v polovině srpna na setkání s voliči nečekaně vystoupil s hitem Lose Yourself, za nějž Eminem v roce 2003 jako první hiphopový umělec v historii vyhrál Oscara za nejlepší původní píseň.

V dopise se uvádí, že společnost „obdržela sdělení“ od Eminema, který se ohradil proti tomu, aby republikán používal jeho skladby. „BMI bude od tohoto data považovat jakékoli přehrávání Eminemových děl v rámci kampaně Vivek 2024 za podstatné porušení své licence,“ dodala společnost.

Zástupci Ramaswamyho kampaně řekli CNN, že prezidentský kandidát vyhoví žádosti Eminema, jehož skutečné jméno je Marshall Mathers.

„Vivek prostě vystoupil na pódium a odvázal se,“ řekla mluvčí kampaně Tricia McLaughlinová. „K nelibosti amerického lidu budeme muset rapování přenechat skutečnému Slim Shadymu (Eminemovo alter ego, pozn. redakce),“ dodala.

Ramaswamy, podnikatel v biotechnologickém sektoru bez předchozích politických zkušeností, stoupá v průzkumech veřejného mínění. Minulý týden se v debatě republikánů rychle dostal do středu pozornosti, když prohlásil, že je „jediný kandidát na pódiu, který není koupený a zaplacený“.

Média se shodují, že kromě Ramaswamyho v debatě dominoval bývalý viceprezident Mike Pence, který se prezentoval jako „jediný dospělý v místnosti“. Nevýrazný byl podle médií naopak floridský guvernér Ron DeSantis, který se v předvolebních průzkumech mezi republikány těší dvouciferné podpoře, avšak výrazně zaostává za bývalým prezidentem Donaldem Trumpem.

Republikánský kandidát na prezidenta Vivek Ramaswamy | Zdroj: Reuters

Ten debatu vynechal a místo toho poskytl rozhovor bývalému moderátorovi Fox News Tuckerovi Carlsonovi, který byl zveřejněn na sociální síti X (dříve Twitter).

Hudba v kampaních

To, že politici dostávají dopisy kvůli výběru písní pro svou kampaň, se v americké politice stalo jakousi tradicí, podotkla BBC.

Trump obdržel desítky dopisů od hudebních hvězd včetně Rolling Stones, Queen, Adele a Pharrella Williamse, ve kterých ho informovaly, že nemá povolení používat jejich hudbu na předvolebních a prezidentských akcích.

V roce 2008 se skupina Foo Fighters ohradila proti republikánovi Johnu McCainovi za to, že během své prezidentské kampaně použil jejich skladbu My Hero. Zpěvák Jackson Browne zase McCaina zažaloval, aby ho donutil přestat používat píseň Running on Empty.