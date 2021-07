Clapton chce hrát pro všechny. Odmítl koncerty, kam by měli přístup jen očkovaní proti koronaviru

„Nebudu hrát nikde, kde se zároveň nachází diskriminované publikum,“ komentoval slavný hudebník nedávné oznámení britského premiéra.

„Do doby, než budou mít možnost navštívit koncert všichni, si vyhrazuji právo zrušit jakékoliv vystoupení,“ citoval ho The Guardian.

Prohlášení vzešlo z dopisu pro filmového producenta a italského architekta Robina Monottiho, který je - podobně jako Clapton - skeptický vůči vakcíně proti covid-19. Monotti s hudebníkovým souhlasem kritická slova zveřejnil na svém telegramovém účtu, popsal Rolling Stone.

K příspěvku připojil odkaz na skladbu Stand and Deliver, kterou Clapton na protest proti plošné karanténě nahrál společně s britským zpěvákem Van Morrisonem. V písni zaznívají rétorické otázky jako „Chceš být svobodným člověkem, nebo chceš být otrokem?“.

Sám Clapton prohlásil, že po uvedení písně Stand and Deliver byl „okamžitě zasypán projevy opovržení a despektu“.

